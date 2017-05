Cinco mitos desmentidos sobre el inicio de una Tercera Guerra Mundial

05 de mayo 2017 , 11:08 a.m.

05 de mayo 2017 , 11:08 a.m.

Desde hace 72 años, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, los rumores, basados en el morbo y en la desesperación, han llevado a pensar al ser humano que cualquier conflicto que haya estallado sobre la faz de la tierra puede convertirse en una calamidad internacional.



La tensión entre Estados Unidos, Rusia y otras súper potencias a la hora de lidiar con el conflicto en Siria o con el armamento nuclear de Irán o Corea del Norte es tema de debate, muchas veces en base a rumores y vagas afirmaciones, constantemente en redes sociales.

Los vestigios de la Guerra Fría dejaron al planeta dividido en dos. A pesar de las ventajas de la globalización y el desarrollo de canales de comunicación cada vez más eficaces entre oriente y occidente, la desinformación, protagonista en momentos de pánico, muchas veces marca la pauta en las conversaciones cotidianas.



En medio de la especulación y el pánico, más de uno ha vaticinado el comienzo de un conflicto nuclear. Ante el enorme temor que genera la presencia de portaaviones norteamericanos en el mar de Japón y los ataques con armas químicas en Siria, el morbo y el afán por ver qué país ataca primero pueden no ser las mejores actitudes.



Cristian Rojas González, jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, le explicó a EL TIEMPO qué tan ciertos son los más grandes mitos y teorías que circulan en redes sociales y en las conversaciones de la oficina, de la cena familiar o de las reuniones con amigos sobre el inicio de un tercer conflicto a escala mundial.

Luego de varios ensayos, Corea del Norte intentaría lanzar misiles intercontinentales con rumbo a Estados Unidos

La posibilidad de que el régimen norcoreano de Kim Jong-un lleve a cabo su sexto ensayo atómico es uno de los detonantes más peligrosos de la tensión entre Estados Unidos y el país asiático. Ante las amenazas de Donald Trump contra cualquier intento nuclear en esa zona, son muchas las teorías que afirman que Pyongyang estaría planeando un ataque directo sobre territorio estadounidense.



Cristian Rojas explica que “No hay información en el sentido de que Corea del Norte tenga misiles intercontinentales que le permitan lanzar un ataque sobre territorio norteamericano desde la península de Corea.



Se especula sobre el reacondicionamiento de uno o más submarinos soviéticos para poder lanzar el ataque desde una región más próxima a América, pero de ser así, la mayor dificultad sería movilizar el navío sin ser detectado por Corea del Sur, Japón o el mismo EEUU, además de la vulnerabilidad en la que se encontraría si eso ocurriera.”

El conflicto de poderes entre Rusia y Estados Unidos, ambos respaldados por sus aliados, podría ocasionar una tercera guerra mundial

Rusia y Estados Unidos, las dos mayores potencias nucleares del mundo con 7.000 y 6.800 armas de este tipo respectivamente, según Business Insider, se han disputado el dominio mundial desde finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1945. Aunque, a pesar de la tensión entre Washington y Moscú, ambos países no se han enfrentado directamente.



“El mayor problema sería un enfrentamiento entre tropas de rusas y estadounidenses en tierra, pero ese escenario nadie lo desea y ninguno de los dos países ha basado su campaña en esa estrategia”, aseguró Rojas.

Las diferentes posturas de las potencias mundiales sobre el conflicto en Siria podría ser uno de los primeros pasos para detonar un conflicto internacional

Otro de los mitos más populares es aquel que cuenta que el conflicto en Siria y todos sus beligerantes serán el detonante de un conflicto a nivel internacional. Las diferentes posturas de Estados Unidos y Rusia sobre el gobierno de Bashar Al Assad, la presencia del grupo terrorista Estado Islámico y sus atentados han tenido a esa zona de medio oriente en constante tensión.



Rojas afirma que “La mayor tensión entre EEUU y Rusia está en Siria, por la decisión del gobierno de Donald Trump de derrocar a Bashar al Assad -un aliado en el que Rusia ha invertido grandes esfuerzos y recursos- . En este escenario, Moscú va a tener que replantear su apoyo al régimen sirio si a la estrategia de Trump se suma el gobierno británico con Theresa May a la cabeza, en caso de que los conservadores ganen las elecciones del 8 de junio.”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, podría lanzar misiles sobre cualquier país del mundo cuando él así lo desee

La personalidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llenado de pánico a muchos habitantes del mundo. El temor de que el líder republicano ataque a los rivales de su país en cualquier momento es otro de los mitos más grandes discutido día a día.



El Jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana explica que hasta el poder del Presidente de Estados Unidos está limitado.



“Si algo ha quedado demostrado en los 100 primeros días de Donald Trump en la Casa Blanca, es que los presidentes de EEUU no hacen lo que les da la gana: están limitados por sus propios partidos, por el Congreso, por los jueces de distritos y por la Corte Suprema, pero especialmente por una sociedad civil fuerte, una prensa libre y en general unas instituciones sólidas.



El presidente es el comandante en jefe de las fuerzas militares y no necesitó pedir autorización, por ejemplo, para el lanzamiento de la 'madre de todas las bombas' sobre objetivos como el Estado Islámico en Afganistán. Sin embargo, eso no significa que vaya a lanzar bombas a diestra y siniestra o que tenga las licencias de dictadores como Kim Jong-Un.”, aseguró Rojas.

Una posible guerra económica entre China y Estados Unidos motivaría al país asiático a querer desestabilizar el dominio norteamericano con un conflicto armado internacional

Los intereses económicos de Washington y Pekín han chocado en varias ocasiones. La disputa por el dominio económico mundial entre el dólar norteamericano y el yuan sería, según los rumores, otro de los posibles detonantes de un conflicto a escala mundial.



Ante este tema, Rojas afirma que “Si China se ve perjudicada por una estrategia de guerra económica librada por el Gobierno Trump, lo último que querrá será sumarle una guerra militar. Eso de ninguna manera significaría una recuperación de la economía China y menos ponerse por encima de Estados Unidos como actor global."



Además, aseguró que "EE. UU sigue manteniendo una distancia importante sobre China como superpotencia, y eso es aún más evidente en el poder militar que en la economía. Nadie quiere una guerra con EE. UU, de ningún tipo. China sabe, además, que enfrentar a EE. UU es aislarse de Occidente, no solo de Norteamérica."



Por otro lado, Rojas explica que "Estados Unidos tampoco quiere un enfrentamiento con China pues los intereses comerciales son enormes y un enfrentamiento militar sería un desastre desde todo punto de vista. Es quizás por eso que no ha lanzado ni lanzará -con las actuales condiciones-un ataque sobre objetivos militares en Corea del Norte: está pensando más en Beijing que en Pyongyang.”



