Maduro dice que Uribe gobernará por Twitter y otras noticias en fotos

AFP

Donald Trump corrigió este miércoles una de las declaraciones dadas desde Finlandia luego de su encuentro con Putin. Trump sorprendió al mundo el lunes al no criticar al líder ruso por las acciones de Moscú para minar la elección. "Dije 'sea' en vez de 'no sea'", afirmó Trump a periodistas en la Casa Blanca, más de 24 horas después de su aparición con Putin. "La oración debería haber sido: 'No veo ninguna razón por la que no sea Rusia".