Papa Francisco: 29 países y 19 giras en cuatro años de pontificado

Jorge Mario Bergoglio está muy lejos de desbancar el récord de viajes impuesto por Juan Pablo II (104 en 27 años). Sin embargo, desde su elección el 13 de marzo del 2013, el papa número 266 de la Iglesia católica sí se ha movido por todos los continentes y, a diferencia de su antecesor, ha puesto énfasis en visitar América del Sur, de donde es oriundo.

En total son 19 los viajes en los que el Papa visitó Brasil, Tierra Santa (Jordania, Palestina e Israel); Corea del Sur, Albania, Francia (Estrasburgo), Turquía, Sri Lanka y Filipinas; Bosnia y Herzegovina (Sarajevo); Ecuador, Bolivia y Paraguay; Cuba y Estados Unidos; Kenia, Uganda y la República Centroafricana; México, Grecia (Lesbos), Armenia, Polonia, Georgia y Azerbaiyán; Suecia, Egipto y Portugal (Cova da Iria).



El primer viaje que el máximo representante de la iglesia católica realizó al extranjero fue del 22 al 29 de julio del 2013 a Brasil. El Papa aterrizó en Río de Janeiro para asistir a la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), un evento que convoca a los jóvenes de todo el mundo en torno a la figura del sumo pontífice.



Durante el evento, el Papa destacó por su llamado a los jóvenes para “meterse en la vida” y no verla pasar desde el balcón, ser protagonistas del cambio, interesarse por la política y los problemas sociales y no dejarse ganar por la apatía. Además, al despedirse de los jóvenes, les pidió “ser revolucionarios” e ir “contracorriente”, contra esa “cultura de lo provisional”.



También resaltó una misa que ofició en la playa de Copacabana, en la cual participaron más de tres millones de personas, entre ellas las expresidentas Dilma Rousseff (Brasil) y Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), al igual que el presidente de Bolivia, Evo Morales, y de Surinam, Desiré Bouterse.



Cabe resaltar que de la agitada pero muy organizada agenda viajera del Papa se encarga desde marzo de 2016 el monseñor colombiano Mauricio Rueda Beltz, quien reemplazó al italiano Alberto Gasbarri. He aquí algunos de los más emblemáticos viajes del pontífice.

Su paso por Tierra Santa

En su segundo viaje fuera de Italia, el Papa eligió peregrinar del 24 al 26 de mayo de 2014 a Tierra Santa y visitar Palestina, Jordania e Israel. Estuvo en varios de los lugares sagrados, entre ellos el Cenáculo, el río Jordán, el Santo Sepulcro y el Monte de los Olivos. Así mismo, el Papa predicó por la paz en medio del conflicto en Siria y reconoció dos Estados en conflicto, el de Israel y el de Palestina. Luego dio un mensaje al islam desde la Explanada de las Mezquitas, en el que exhortó a aprender y a comprender el dolor del otro y a no instrumentalizar el nombre de Dios para la violencia. En la visita también se destacó su abrazo con el rabino Abraham Skorka y el musulmán Omar Abboud ante el Muro de los Lamentos, a lo que se le denominó el ‘abrazo de las tres religiones’. Estuvo en el museo del Holocausto, donde se le oyó exclamar: “¡Nunca más, Señor, nunca más!”

El papa Francisco oró en la barrera de separación entre Israel y Palestina el 25 de mayo de 2014. Foto: Taufiq Khalil / AFP

Mensaje de diálogo entre tensión

En su primera visita al continente asiático, el Papa eligió como destino Corea del Sur, donde estuvo del 14 al 18 de agosto del 2014 e hizo un llamado a las dos Coreas para superar las recriminaciones por medio del diálogo y dejar de recurrir al despliegue de fuerzas. Precisamente, días antes de su llegada, el régimen de Kim Jong-un había lazado tres misiles de corto alcance al mar a manera de protesta por las visitas de alto nivel que tenían lugar en Corea del Sur.



Con ese viaje, el papa Francisco se convirtió en el segundo pontífice de la historia en visitar Corea, un país con una de las poblaciones católicas más pequeñas del mundo, de apenas 5,4 millones de creyentes. En sus cinco días, el santo padre proclamó como beatos a 124 mártires coreanos y celebró la santa misa por la paz y la reconciliación.

El papa Francisco durante su visita a Corea del Sur con la expresidenta Park Geun-hye. Foto: Kim Hong-Ji / EFE

Llegada a Cuba y visita a Fidel

Del 20 al 22 de septiembre de 2015, el papa Francisco estuvo en La Habana en una de sus más emblemáticas visitas. El sumo pontífice ofició una misa en la plaza de la Revolución, en la cual criticó la supremacía de las ideologías en el desarrollo de una sociedad mejor. Además, visitó al líder de la revolución cubana, Fidel Castro, en una reunión privada que tuvo lugar en la casa del expresidente cubano y que duró 40 minutos. Se supo que intercambiaron libros y que en la reunión estuvieron también la esposa de Castro, sus hijos y sus nietos.

El papa se reunió con Fidel Castro y su esposa durante su visita a La Habana. Foto: Osservatore Romano / EFE

EE. UU. le abrió los brazos

Del 22 al 27 de septiembre del 2015, el papa Francisco visitó Estados Unidos, donde fue recibido por el entonces presidente, Barack Obama, y su esposa, Michelle. Fue el primer Papa en pisar el Congreso de EE. UU. en Washington para pronunciar un discurso.



En su visita a Nueva York, criticó que se use la Carta de Naciones Unidas para legitimar guerras y abogó por una “ONU sin segundas intenciones”; trató temas delicados como la pederastia, la abolición de la pena de muerte y la igualdad de oportunidades. Además, realizó una histórica visita a Harlem, uno de los barrios más humildes del país, donde tuvo un encuentro con niños inmigrantes.

Así está la agenda para el 2017

Aunque varios destinos papales aún están por confirmarse, el sumo pontífice aseguró en un videomensaje que no visitará este año a su amada Argentina, mientras que Chile y Perú serán la meta para el 2018.



Por su parte, el portavoz de la Santa Sede, Greg Burke, confirmó esta semana que el papa Francisco visitará Birmania (27 al 30 de noviembre) y Bangladesh (hasta el 2 de diciembre), en un viaje que busca abrir el diálogo con otras religiones, en especial con el islam. Se especula también con una nueva visita del papa a África, en la que planea llegar al archipiélago Cabo Verde.



También está en la mira un viaje a China, pues el santo padre ha manifestado su deseo de ir.



REDACCIÓN INTERNACIONAL