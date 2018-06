Los temas que serán noticia durante este miércoles 27 de junio

27 de junio 2018 , 07:58 a.m.

Policía rusa dice que todo está seguro tras amenazas de bomba en Rostov

La policía rusa recibió este martes múltiples amenazas de bombas relacionadas a recintos en la ciudad rusa de Rostov, una de las sedes de la Copa del Mundo de fútbol.



Sin embargo, las autoridades aseguraron la seguridad: "Fuerzas policiales realizaron todos los chequeos necesarios y no se encontraron objetos peligrosos. Actualmente, todos los recintos operan normalmente".

Este miércoles se votará procedimiento de la JEP

Efraín Cepeda, presidente del Senado, dijo que "este miércoles, con acuerdos o sin acuerdos" va a someter a consideración en la plenaria de esa corporación el proyecto de ley sobre el código de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.

688 procesos abiertos en Colombia por explotación sexual de menores desde 2016

Las autoridades han abierto 688 procesos desde 2016 para restablecer los derechos de los menores víctimas de explotación sexual, según informó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).



"En el 85 % de los casos de este tipo de violencia han sido afectadas niñas y adolescentes", indicó la directora general de la entidad, Karen Abudinen.



"Los menores no están para complacer a nadie. Los menores son para protegerlos. La explotación sexual no es turismo, es un crimen abominable. No podemos permitir que sean esclavizados", señaló Abudinen.

Gira de Pence en Latinoamérica llega a Ecuador

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llegará este miércoles a Ecuador para relanzar la relación bilateral con el país andino, que se mantuvo distante en la última década bajo el gobierno de Rafael Correa.



El segundo mandatario estadounidense tiene previsto arribar en la tarde de mañana,

miércoles, a Quito procedente de Brasil.



El viaje de Pence está enmarcado en una gira por distintos países de América Latina que inició este martes en Brasil y en la se tocarán distintos temas, como el de inmigración.

Comienza el Primer Encuentro Colombiano de Ilustración Científica en Bogotá

Del 27 al 29 de junio se llevará a cabo el Primer Encuentro Colombiano de Ilustración Científica: El arte de ilustrar la ciencia en la Universidad Javeriana, de Bogotá.



Con esta iniciativa se busca "generar espacios de encuentro entre personas e instituciones que se dedican a la ilustración científica a nivel nacional y dar a conocer la importancia del dibujo como herramienta para la divulgación del conocimiento", dijeron los responsables del encuentro en un comunicado.

