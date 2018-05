¿El más ‘de buenas’ del mundo? Se ganó lotería 2 veces en una semana

15 de mayo 2018 , 08:04 a.m.

Ganarse la lotería es el sueño de muchas personas alrededor del mundo, pero adjudicársela dos veces y además en una misma semana casi resulta una utopía. No así para un afortunado australiano que, aunque parezca increíble, en menos de siete días se alzó como ganador del juego de azar en dos oportunidades.

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, vive en la localidad de Bondi, en Sydney y obtuvo más de 1.000 millones de pesos entre los dos premios.



El primero lo ganó el lunes pasado y era por un monto de 477.131.758 de pesos (1.020.487 dólares australianos), mientras que el segundo ascendía a 681.186.610 de pesos (1.457.834 dólares australianos) y se lo adjudicó en el sorteo del sábado.



"Solo pensé que esto era demasiado bueno para ser cierto", declaró el afortunado ganador a NSW Lotteries, la compañía que opera los juegos de azar en Nueva Gales del Sur, según informó Times.



"Las posibilidades de ganar dos veces en un período tan corto de tiempo deben ser inexistentes", agregó.



Consultado respecto a lo que tiene pensado hacer con sus premios, el hombre aseguró que no lo gastará de forma estúpida, y que por ahora planea invertirlo en bienes raíces, comprarse un nuevo auto e ir de vacaciones a Honolulu.



Por su parte, Matt Hart, portavoz de NSW Lotteries, afirmó que este sería el primer caso de un jugador que gana la lotería dos veces en una misma semana. "Hemos tenido personas que la ganan dos veces en su vida, pero no en una semana. Es muy inusual y único", sostuvo.

EL MERCURIO

GDA-Chile