Pequeños tsunamis tras sismo magnitud 7 cerca de Nueva Caledonia

El fuerte sismo submarino en el océano Pacífico Sur, de magnitud 7 en la escala de Richter, registrado el lunes cerca de las Islas de la Lealtad, en Nueva Caledonia, generó pequeños tsunamis que se dirigían hacia Nueva Caledonia (territorio francés de ultramar, formado por varias islas) y la vecina Vanuatu, donde las autoridades ordenaron evacuaciones.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico en Hawái emitió una alerta para las zonas costeras dentro de los 300 kilómetros del epicentro, diciendo que la altura de las olas podría variar dependiendo del lugar y que la ola inicial no sería la más grande.



La entidad dijo que se habían detectado pequeños tsunamis y previó olas de hasta un metro sobre el nivel del mar que alcanzarían partes de Nueva Caledonia y de menor tamaño para Vanuatu.



La Oficina Nacional de Manejo de Desastres de Vanuatu advirtió a las personas en las provincias del sur que evacuaran las áreas costeras hacia terreno más alto. La agencia de seguridad civil de Nueva Caledonia dijo que aún estaba recopilando información y no planeaba evacuar de inmediato.



Las autoridades en Australia, Nueva Zelanda y Hawái dijeron que no había amenaza de tsunami para sus costas.



El sismo del lunes, inicialmente reportado como de magnitud 7,3, ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros a unos 82 kilómetros al este de Nueva Caledonia y fue el segundo de gran tamaño registrado en la misma área en apenas 12 horas y el tercero en el último mes.

REUTERS