MeToo, el movimiento que marcó la lucha contra el acoso sexual

El movimiento #MeToo (Yo también) no comenzó en 2017. Sus orígenes se remontan a 2006, cuando Tarana Burke, una activista social afroamericana, decidió crear una campaña bajo este nombre como una forma de apoyo a quienes habían experimentado cualquier forma de violencia sexual.

Doce años después, un escándalo de acoso sexual sin precedentes hizo tambalear a Hollywood: el productor Harvey Weinstein, fundador de The Weinstein Company, una de las mayores compañías fílmicas, fue acusado de acoso y abuso sexual por varias actrices en un artículo publicado por 'The New York Times' en octubre de 2017. Según este medio, la situación era un secreto a voces desde hacía décadas, algo de lo que pocos se atrevían a hablar o a denunciar públicamente.

Sin embargo, la revelación de ese secreto a voces llevó a que se revelaran muchos otros secretos a voces más, que involucraron a personalidades como el actor Kevin Spacey -denunciado a finales de octubre por acoso sexual a un hombre, acusación que el actor usó para revelar que era homosexual-, o el doctor del equipo de gimnasia Larry Nassar, acusado de haber abusado sexualmente de más de 150 mujeres.

El #MeToo de Hollywood se vuelve el #MeToo del mundo

Manifestación contra el acoso sexual, realizada el 12 de noviembre de 2017 en Hollywood. Foto: AFP / Mark Ralston

El movimiento se convirtió en una iniciativa global después de que la actriz Alyssa Milano publicó un tuit que pedía a las personas que si habían sido acosadas o abusadas sexualmente respondieran con un 'Me too' (Yo también). Seguido del tuit, la actriz escribió 'Me too'.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) October 15, 2017

La publicación del tuit fue el comienzo una campaña masiva a través de redes sociales que invitaba a las personas a convertir el secreto a voces en una realidad, revelando que este era un tema que no solo implicaba a las celebridades sino a las personas del común, un proceso que se facilitó debido a los múltiples casos que se estaban revelando en Hollywood.

El 6 de diciembre de 2017, la revista 'Time' decidió elegir a las 'silence breakers' (rompedoras del silencio) como su personaje del año. Entre ellas incluyó a la fundadora del movimiento, Tarana Burke, y a la actriz Ashley Judd, la primera en hacer público el escándalo de Weinstein.

El movimiento continuó creciendo, y con él los acusados: el comediante estadounidense Louis C.K., el chef Mario Batali, el actor James Franco, el presentador de E! News Ryan Seacrest, el actor Aziz Anzari, repetitivas alegaciones contra el director de cine Woody Allen, el actor Dustin Hoffman, y el director de cine Oliver Stone, por nombrar algunos.

#Time'sUp

Los Globos de Oro, celebrados el 7 de enero de 2018, hicieron énfasis en un nuevo slogan contra la discriminación de género: 'Time's Up' (se acabó el tiempo), un movimiento creado por alrededor de 300 actrices de Hollywood, encaminado hacia el planteamiento de soluciones frente a la problemática a través de la aplicación de políticas y la gestión de recursos y apoyo a las víctimas.

Varias celebridades manifestaron su apoyo a la campaña. Foto: Reuters / Carlo Allegri La actriz estadounidense Zoey Deutch en los Independent Spirit Awards 2018 Foto: Reuters / Danny Moloshok El ganador del Óscar Sam Rockwell. Foto: Reuters / Danny Moloshok

En apoyo a 'Time's Up', las celebridades asistieron a los Globo de Oro vestidas de negro, protestando no solo por los escándalos de acoso sexual, sino por la brecha salarial entre hombres y mujeres en Hollywood. Durante la ceremonia, la presentadora de televisión Oprah Winfrey realizó un poderoso discurso en el que llamó a las personas a tomar acción al respecto.

El 20 de enero de 2018, día en que se cumplió un año del mandato de Donald Trump en Estados Unidos, más de un millón de mujeres salieron a las calles del país en protesta, en un acto similar a la marcha de las mujeres de 2017, una serie de multitudinarias manifestaciones.

Seis meses después de que se desencadenó el movimiento, las acusaciones continúan y se extienden, no solo en Hollywood, sino que también han impactado en el ámbito político -el republicano Roy Moore, acusado por al menos 9 personas, y el senador demócrata Al Franken, denunciado por al menos 8, por ejemplo-, en lo que podría ser apenas el comienzo de muchos otros secretos a voces más que no serán silenciados.



