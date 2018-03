Las ciudades con mayor costo de vida en 2018, según The Economist

123rf

The Economist Intelligence Unit, la división investigativa de The Economist, publicó su encuesta ‘Worldwide cost of living’ que muestra el costo de vida de 133 ciudades a nivel mundial. En este análisis, que se realiza desde hace 30 años, se comparan más de 400 precios de 160 productos y servicios, entre los que se incluyen comida, bebidas, ropa, transporte, educación, ocio y otros más. Para esta edición de la encuesta, The Economist tuvo como ciudad de referencia a Nueva York, con un índice de 100. A continuación vea qué países aparecen en el ‘top’ 10 de este informe.