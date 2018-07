Cardenal de Nicaragua hace llamado a fieles y más noticias en fotos

AFP

El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, llamó este miércoles a sus fieles a "no dejarse provocar", ante las agresiones sufridas, principalmente del Gobierno de Daniel Ortega. Brenes pidió al pueblo "no contestar mal, no dejarse provocar. El odio lo podemos vencer con el amor que Cristo nos da", informó la Arquidiócesis de Managua, en un comunicado.