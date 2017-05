1. ¿Es inconstitucional que el presidente Nicolás Maduro convoque a una Asamblea Constituyente?



La situación es muy grave porque el presidente no puede convocar a ninguna Asamblea Nacional Constituyente, eso es una facultad del pueblo, que, de acuerdo con el artículo 347 de nuestra Constitución, es el que, en ejercicio de su poder, puede convocar una Asamblea Nacional. Sin embargo, el pueblo tiene que expresar su decisión a través de un referendo, pero en este momento Maduro se quiere adjudicar la cualidad de ser pueblo, cuando el 80 por ciento de las encuestas lo rechazan.



2. ¿Qué busca el presidente con esta decisión?



El presidente quiere eliminar el derecho al voto. Quiere no volver a consultar al pueblo porque sabe que no tendría el apoyo. Además, busca eludir las instancias para convertir a Venezuela en un modelo cubano con elecciones de segundo y tercer grado, donde no exista la Asamblea Nacional y donde él funja como presidente sin ningún tipo de control. Esto, con una montonera de 500 personas que él pueda controlar y eso no es democracia, eso simplemente es un fraude de la Constitución y un golpe de Estado.



3. ¿Cuál es el peligro de convertir al país a un modelo de Gobierno como el de Cuba?



Maduro quiere convertir a Venezuela en un sistema de Asamblea Popular como la cubana, donde el presidente, Jefe de Estado o comandante de la revolución es elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular que a su vez es controlada por el Gobierno. Es decir, una elección de segundo grado, donde no vamos a poder decidir quién será el presidente de la República. Solo es ver cómo estaría constituida esa Asamblea Nacional de acuerdo a los términos de Maduro para llegar a esta conclusión. Con ello, estaría transformando el sistema de democracia representativa.



4. ¿Maduro venía planeando esta estrategia, o es un anuncio impulsivo?



La Constitución le da facultades a la Asamblea para proponer una constituyente. Por supuesto que el Gobierno desde el inicio comenzó a quitarle a la Asamblea ese poder de las dos terceras partes cuando removió a los diputados del Amazonas. Desde ahí empezó a desarrollar su estrategia y con más de 60 sentencias le quitó las facultades constitucionales a la Asamblea. Al ellos nombrar una nueva Asamblea fraudulenta, ningún poder constituido puede suspender o rechazar cualquier decisión de esa constituyente, es decir, en el fondo ya no existiría la Asamblea como la conocemos, o simplemente sería sustituida por otra figura planteada por Maduro.



5. ¿La presión de la comunidad internacional está dando frutos?



Hemos avanzado gracias a que vemos una comunidad internacional que de manera reiterada ha declarado que en Venezuela se rompió el hilo constitucional. Dos años atrás eso era imposible con Insulza, mientras que en este momento Luis Almagro ha tenido una posición muy clara y leal con los valores y principios latinoamericanos. Ahora bien, tenemos que consolidar la imagen de unidad y del discurso que se tiene porque en este momento ya no estamos ante la posibilidad de un diálogo constructivo. La situación en Venezuela es de una profunda polarización y nosotros vamos a luchar contra esta dictadura. Es nuestro derecho de resistencia.



MARÍA DEL MAR QUINTANA CATAÑO

REDACTORA INTERNACIONAL

