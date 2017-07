Luis Fonsi y Daddy Yankee rechazan el uso de 'Despacito' por Maduro

El puertorriqueño Luis Fonsi y el conocido cantante de música urbana Daddy Yankee han manifestado en redes sociales su rechazo e inconformidad con el uso de 'Despacito' por parte del gobierno de Nicolás Maduro.



A través de su cuenta en la red social Twitter, Luis Fonsi dijo que no ha autorizado el uso de su tema. El cantente agregó: "mucho menos en medio de la deplorable situación que vive un país al que quiero tanto".

"Mi música es para todos aquellos que quieran escucharla y disfrutarla, no para usarla como propaganda que intenta manipular la voluntad de un pueblo que está pidiendo a gritos su libertad y un mejor futuro", agregó.



Por su parte, el coautor de la famosa canción, Daddy Yankee, afirmó en su cuenta de Instagram: “Que te apropies ilegalmente de una canción (Despacito), no se compara con el crimen que cometes y has cometido en Venezuela. Es una burla, no tan solo para mis hermanos venezolanos, sino para el mundo entero su régimen dictatorial”.

Maduro, cuyos detractores han protagonizado fuertes protestas en contra del proyecto Constituyente, reprodujo el domingo en un acto público un audio con una versión de la canción, con la letra modificada, llamando a participar en la iniciativa con la que planea reescribir la carta magna.



“La constituyente va, ejerce tu voto”, así dice una de las frases de la canción. Al finalizar el audio, el presidente le preguntó a los ciudadanos presentes si “estaba aprobada la canción” a lo que le indicaron eufóricamente que sí. Incluso, el mandatario consultó a la audiencia con un llamado a que se viralizara en redes sociales.



Maduro insiste en que la Asamblea Nacional Constituyente es la vía para pacificar la nación, incluir los populares subsidios en la carta magna e instaurar una economía pospetrolera que permitiría a Venezuela librarse de la enorme dependencia de sus exportaciones de crudo.



ELTIEMPO.COM Y REUTERS