Hijo del defensor del pueblo venezolano pide poner fin a la injusticia

27 de abril 2017 , 02:49 a.m.

Un joven que se identifica como Yibram Saab Fornino y que asegura ser el hijo del defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, difundió por redes sociales un vídeo en el que pide a su padre "poner fin a la injusticia" y actuar frente a la ruptura del orden constitucional que, considera, se vive en el país.



"Como ciudadano y estudiante de derecho, veo con preocupación la ruptura del orden constitucional en Venezuela, causado por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, es por ello que a través de esta carta fijo mi posición libremente ante el país como venezolano y como hijo mayor del defensor del pueblo, Tarek William Saab, mi papá", dice el joven.

La grabación, de casi dos minutos de duración, muestra al joven leyendo el pronunciamiento que fue subido a una cuenta en Twitter con su nombre, y que fue compartida por miles de usuarios, entre ellos varios dirigentes de la oposición venezolana.



"En primer lugar, quiero desmentir que tanto yo como mi hermana Sofía de 18 años de edad y mi hermano menor de 14 hemos recibido algún tipo de amenazas. Hago esto motivado por los principios y valores que me enseñó mi papá".



El ombudsman venezolano denunció el martes, a través de su cuenta en Twitter, que había "graves amenazas" contra su integridad física y la de su familia que, afirmó, fueron proferidas públicamente este mes de abril, cuando en el país se ha registrado una ola de protestas antigubernamentales que se han saldado hasta el momento con 29 muertes.



"En segundo lugar, condeno la brutal represión por parte de los cuerpos de seguridad de la nación, de la cual fui víctima el día de hoy", continúa el joven en el vídeo, donde se refiere al caso de Juan Pernalete, de 20 años de edad, quien perdió la vida durante una protesta en el este de Caracas. Un "estudiante universitario a quien le quitaron la vida debido al terrible e inhumano uso de gases lacrimógenos luego de que sufriera un impacto en el pecho, ese pude haber sido yo", añadió.



El joven también pidió a los medios de comunicación y a los políticos respetar su privacidad y la de sus hermanos. "Por último, me dirijo directamente a mi papá: Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país, te pido como hijo y a nombre de Venezuela, a la cual tú sirves, que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer. Te entiendo, sé que no es fácil, pero es lo correcto", concluye.



El primer vicepresidente del Parlamento, el opositor Freddy Guevara, compartió en Twitter el vídeo y escribió: "Valiente. Este chamo (joven) es un orgullo para todos los venezolanos. Mis respetos. Es el hijo de Tarek W Saab". Lilian Tintori, esposa del opositor encarcelado Leopoldo López, también difundió el video y dijo admirar al joven al que calificó como un héroe y un "ejemplo de valentía".

El defensor, por su parte, no se ha pronunciado públicamente al respecto, luego de que en las últimas horas recibiera mensajes de miembros del Gobierno de Nicolás Maduro en defensa de su gestión y en rechazo a las supuestas amenazas en su contra. Sin embargo, minutos después de hacerse viral el vídeo, el diputado chavista Diosdado Cabello, uno de los hombres más influyentes del Gobierno, leyó, durante su programa semanal de televisión un mensaje que, afirmó, le envió Saab.



"Eres mi hermano ayer hoy y siempre. Mi abrazo y agradecimiento, poeta. No los defraudaré", leyó Cabello. La oposición venezolana ha intentado marchar al menos diez veces en el último mes hacia el despacho de Saab para pedirle que respalde el proceso iniciado en el Parlamento con el que se pretende la destitución de siete magistrados del Supremo a quienes acusan de haber dado un "golpe de Estado".



Estos magistrados emitieron dos sentencias que despojaban al Parlamento de sus facultades y limitaban parcialmente la inmunidad de los diputados y aunque ambas decisiones fueron luego parcialmente suprimidas, la fiscal general consideró que estos dictámenes constituían una ruptura del orden constitucional. Por ello, los opositores piden la remoción de los magistrados y para lograrlo necesitan, por mandato constitucional, el aval del Poder Ciudadado, que preside Saab, quien ya ha dicho que estas remociones serían improcedentes.



EFE