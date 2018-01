Con polémica se despidió de Chile el Papa, quien ya está en Perú

El papa Francisco selló el último día de su visita a Chile y su partida hacia Perú con una dura polémica, al salir a defender al obispo chileno Juan Barros, acusado de encubrir abusos sexuales del clero a menores.



“No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia. ¿Está claro?”, dijo el papa Francisco abordado por periodistas a su llegada a la ciudad de Iquique, en el norte de Chile, el último destino de su visita al país.

Francisco se refirió por primera vez durante este viaje a las acusaciones en contra de Barros, obispo de Osorno, cuya presencia en las actividades de Francisco ya había levantado una fuerte polémica. “El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra. Todo es calumnia. ¿Está claro?”, dijo Francisco.



Barros es acusado por víctimas del sacerdote Fernando Karadima, condenado por el Vaticano en 2011 por abuso sexual a menores, de encubrir sus acciones. “¡Como si uno hubiese podido sacarse una selfi o foto mientras Karadima me abusaba a mí o a otros con Juan Barros parado al lado viéndolo todo!”, replicó de inmediato en su cuenta de Twitter Juan Carlos Cruz, una de las víctimas del sacerdote, en un sonado caso que golpeó a la Iglesia chilena.



Críticos en Chile dicen que Barros tenía conocimiento y ayudaba a encubrir los actos de Karadima, quien fue mentor de varios curas jóvenes, incluido el actual obispo de Osorno.



Barros, quien además fue obispo de Iquique, ha negado esas acusaciones, y la máxima autoridad de la Iglesia insistió en su inocencia.



La presencia de Barros, de 61 años, en gran parte de las actividades del papa Francisco en Chile levantó una gran polvareda. El Papa declaró el martes su “dolor y vergüenza” por los casos de abusos sexuales contra menores en Chile, que desde el año 2000 involucran a unos 80 sacerdotes.



Más temprano, Barros había asegurado que el papa Francisco le entregó su apoyo. “Ayer (miércoles), el santo padre fue muy cariñoso al final de la misa, dándome palabras de ánimo”.



Juan Carlos Cruz agregó: “Estas personas desde arriba están locos y @Pontifex_es (papa Francisco) habla de reparación a las víctimas. Seguimos igual y su perdón sigue siendo vacío”.



El Papa se reunió el jueves con víctimas de abusos en la Nunciatura, pese a no estar previsto en la agenda. Este espinoso asunto que ha mancillado la imagen de la Iglesia católica en todo el mundo ha perseguido como un mantra el viaje del Papa en Chile, donde se pide al Vaticano actos y no solo palabras.



Antes de partir hacia Lima, Bergoglio mantuvo un breve encuentro en privado con la presidenta Michelle Bachelet para agradecerle la acogida dispensada durante su estancia de tres días, en los cuales desarrolló una intensa agenda en Santiago, Temuco e Iquique. El líder de la Iglesia católica fue despedido por un grupo de bailarines y comparsas de La Diablada, una fiesta religiosa en honor de la Virgen del Carmen, patrona de Chile. En una breve declaración a la prensa, Bachelet agradeció la visita del pontífice y destacó su mensaje de unidad. “Volver a mirarnos a los ojos es el mensaje que nuestros compatriotas han recibido”, dijo la mandataria.



AFP, EFE Y REUTERS