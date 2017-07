Venezuela vota constituyente en contra de opositores

El presidente Nicolás Maduro logró salirse con la suya: sus seguidores votan este domingo para elegir una Asamblea Constituyente sin oposición, pese a las violentas protestas que dejan más de 100 muertos en cuatro meses y al fuerte rechazo internacional.



Vestido con camisa roja, Maduro fue el primero en depositar lo que llamó un "voto por la paz" en un colegio del oeste de Caracas, adonde acudió con su esposa, Cilia Flores, y dirigentes del partido de gobierno. "Ha querido el emperador Donald Trump prohibirle al pueblo ejercer el derecho al voto (...) y yo dije llueva, truene o relampaguee habrá elecciones y Asamblea Constituyente", dijo Maduro luego de votar.

El triunfalismo no es para menos. Contra viento y marea, el mandatario llevó a puerto su polémico proyecto: un as bajo la manga que sacó en medio de la ola de protestas que exigen, desde hace cuatro meses, su salida del poder. Muertes por balas y perdigones, linchamientos, saqueos, edificios y vehículos quemados, ciudades semiparalizadas agravaron la crisis de un país polarizado y al borde del colapso económico.



Custodiados por militares, los centros electorales abrieron para elegir a 545 asambleístas de un suprapoder que regirá al país por tiempo indefinido. "Vine a votar para decirle a los gringos y a los opositores que queremos la paz, no la guerra, que apoyamos a Maduro", aseguró Ana Contreras en un centro electoral de un barrio popular del este de Caracas.



Tras no lograr detener la Constituyente con marchas, huelgas y bloqueos, la oposición hará una concentración este domingo en Caracas y llamó a poner barricadas en vías de todo el país, pese a que el gobierno amenazó con apresar a quienes boicoteen la votación.



"Quedará constancia de que ese fraude constituyente y electoral es el más grave error histórico que pudo cometer Maduro", aseguró el diputado Freddy Guevara, a nombre de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).



Militares irrumpieron con violencia en la madrugada en algunas zonas como en El Paraíso, oeste de Caracas, donde había opositores trancando calles. La MUD se marginó de la Constituyente, alegando que no fue convocada en un referendo previo y que su sistema comicial fue diseñado para que el gobierno la controle y redacte una Carta Magna que instaure una dictadura comunista.



AFP