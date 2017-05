Venezuela responde a rechazo de Santos sobre Constituyente

El gobierno de Venezuela calificó este lunes como una "estocada por la espalda" el rechazo del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a la Asamblea Constituyente propuesta por su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, frente a la crisis del país petrolero.



"Santos traiciona la historia común de independencia y libertad, al tiempo que da una estocada por la espalda al país que lo ayudó a construir la paz", señaló un comunicado de la cancillería venezolana, que acusa al mandatario colombiano de formar parte de "una campaña de agresión sistemática".

El texto hace referencia al acuerdo de paz firmado el año pasado entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) tras cinco décadas de conflicto.

"No es la salida adecuada", había dicho Santos al ser consultado en una entrevista con RCN Radio sobre la Asamblea Constituyente "popular" que planteó Maduro la semana pasada, en medio de manifestaciones opositoras que exigen elecciones y que dejan 36 muertos y centenares de heridos desde el 1 de abril.



Los comicios de gobernadores, que debieron realizarse en 2016, fueron pospuestos para este año y aún no tienen fecha. Los de alcaldes también están pautados para 2017 y los presidenciales para diciembre de 2018.



"Hemos dicho claramente: primero es un calendario electoral, segundo es que se respete a la Asamblea Legislativa, que le devuelvan sus poderes, es decir, que se cumpla la Constitución; y dentro de ese espíritu, que se inicie un proceso para la liberación de los presos políticos", apuntó Santos. "Seguiremos insistiendo en que esa es la solución", añadió.



El presidente recordó que en ese mismo sentido se han pronunciado el papa Francisco y 14 países americanos (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay).



Caracas calificó las declaraciones de Santos como un "ardid" de "mala fe" que viola los principios de "no injerencia", "autodeterminación" y "respeto a la soberanía de los Estados".



Por su parte, Santos contó que entonces le dijo a Chávez: "Tenemos dos visiones y tenemos dos modelos. Pero hagamos lo que hicieron (el presidente estadounidense, Ronald) Reagan, y (su homólogo soviético, Mijaíl) Gorbachov: dejemos que la historia juzgue qué modelo es mejor para resolver los problemas de la gente. Y yo le aseguro, presidente Chávez, que su modelo va a fracasar". "Y la historia está siendo la juez, mire los resultados", afirmó el presidente, recalcando que nunca creyó en el "modelo chavista".



AFP