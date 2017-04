Tribunal de Ecuador rechaza recuento total de votos

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador rechazó el pasado lunes un recurso de apelación del movimiento opositor Creando Oportunidades (CREO, centroderecha) que solicitó un nuevo recuento de la totalidad de sufragios de las elecciones presidenciales del 2 de abril.

Una sentencia de ese órgano señala que en el recurso de la formación opositora se solicitaban "acciones incompatibles" legalmente, lo que constituye una causa de inadmisión, según el Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del TCE.



La resolución indica que CREO pidió "la apertura de la totalidad de los urnas a fin de efectuar un escrutinio manual, voto a voto" de la segunda vuelta de las presidenciales del 2 de abril. Además, los representantes de esa formación política pidieron la revocación de los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la espera del nuevo recuento total manual, así como la nulidad del escrutinio de las pasadas elecciones.



El TCE afirma en el auto que en el artículo 269 del Código de la Democracia, entre los 12 motivos por los que se puede presentar un recurso de apelación, figuran el de "resultados numéricos" y el de "declaración de nulidad de escrutinio", ambos alegados por CREO en su recurso, aunque con "requisitos, oportunidad, motivación, fundamentos distintos y trámites diferentes".



"Solicitar que este tribunal los unifique y sustancie en una sola vía resulta improcedente e ilegal, queriendo el accionante llevar de esta manera a equívoco para que este tribunal viole la ley", sostiene el TCE para no admitir la apelación.



Según el CNE, los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 2 de abril otorgan el 51,15 % al candidato del movimiento oficialista Alianza País (AP), Lenín Moreno, y el 48,85 % al del movimiento opositor Creando Oportunidades (CREO), Guillermo Lasso.



Desde la noche de las elecciones, Lasso defiende que el proceso fue "fraudulento" y que él fue el más votado en el balotaje para elegir al sucesor del presidente Rafael Correa, en el poder desde 2007.



CREO presentó este recurso de apelación ante la decisión del CNE de llevar a cabo un recuento de 1,2 millones de votos de los comicios y no de la totalidad de los sufragios. Además, Lasso anunció hace unos días que no acepta el recuento parcial, previsto para el martes, al que calificó de "show correísta" (por el presidente Rafael Correa).



Sobre la inadmisión del recurso ante el TCE, el líder de la formación centroderechista aseguró que el órgano "ha cerrado la puerta a la democracia" con "pretextos procesales para negar la más elemental justicia a los ciudadanos".



"El correísmo ha demostrado con esto que tiene pánico a la verdad. Porque sus jueces no han tenido siquiera el escrúpulo de pronunciarse sobre el fondo de nuestro pedido", argumentó y señaló que el proceso ha quedado "sin legitimidad".



EFE