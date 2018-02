El vergonzoso récord de los tres expresidentes de Guatemala apresados

Con la captura de este martes del expresidente guatemalteco Álvaro Colom Caballeros (2008-2012), ya son tres los exgobernantes que han sido apresados por corrupción, además de otros tres señalados –incluido el actual mandatario, Jimmy Morales– y tres más acusados de crímenes de lesa humanidad.

El caso de Colom está enmarcado dentro de las investigaciones que el colombiano Iván Velásquez, como director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), viene liderando.



Colom, de 66 años, fue señalado de la posible comisión del delito de peculado y fraude por orquestar un proceso fraudulento para sustraer del erario público de Guatemala 35 millones de dólares, una cantidad con la que supuestamente se pretendía impulsar un nuevo modelo de transporte público conocido como Transurbano. Mientras que Otto Pérez Molina (2012-2015) está siendo procesado por varios casos y el expresidente Alfonso Portillo (2000-2004) purgó prisión en Estados Unidos por lavado.



“Intervino de manera personal e institucional para facilitar el procedimiento fraudulento de la creación del acuerdo”, dijo Velásquez durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de la fiscal general, Thelma Aldana.



Colom fue detenido junto con nueve miembros de su gabinete e irá a prisión preventiva. Uno de los arrestados es Juan Alberto Fuentes Knight, entonces ministro de Finanzas y actual presidente de Oxfam Internacional, ONG británica envuelta en un escándalo por abusos sexuales en Haití.



El expresidente se mostró confiado en que será librado de los cargos en su contra. “Yo estoy seguro de que no va a haber nada de fondo (...) Para nosotros todo es legal”, declaró Colom a periodistas al llegar a la sede de los tribunales, en el centro capitalino.



“Colom está pagando el precio de no frenar en su momento un desfalco al erario público en el proyecto que contemplaba la compra de 3.500 buses, de los que solo llegaron 400 y en la actualidad funcionan 50”, afirmó Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana (AC), que promueve la transparencia en la gestión pública.



Pero esta no es la primera vez que el exmandatario está en ojo del huracán por su accionar. En 2011 había sido blanco de críticas al divorciarse de su esposa, Sandra Torres Casanova, para así lograr habilitarla para presentarse como candidata a la presidencia de Guatemala.

‘Vice’ desliga relevo de Velásquez del caso

El vicepresidente guatemalteco, Jafeth Cabrera, desligó la intención de su Gobierno de relevar del cargo al colombiano Iván Velásquez del frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) con el nuevo caso destapado que implica al expresidente Álvaro Colom.



“Los procesos de otra naturaleza no tienen nada que ver con las capturas que se realizaron hoy (ayer)”, respondió Cabrera a la prensa tras ser preguntado por la posibilidad de que el Gobierno cese en su empeño de expulsar a Velásquez.



