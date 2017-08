'Toca resistir mientras el sonoro final se aproxima'

Miguel Henrique Otero, el tercero de la saga de fundadores del diario 'El Nacional' de Caracas, le ha tocado enfrentar una dictadura igual que sus antecesores.



Sometido a un exilio en el que lleva dos años y medio ha logrado la odisea de mantener aún con vida el diario que celebra 74 años llevando día a día las luces y sombras de la historia venezolana.



Desde ese exilio, sus conferencias, escritos y denuncias sobre lo que ocurre en Venezuela forma parte de su lucha.

En un reciente artículo donde presenta un mapa claro y doloroso sobre el país, refiriéndose entre otros temas a las torturas del régimen: (…) donde cuelgan a los presos por pies y antebrazos, obligan a los presos a ingerir alimentos mezclados con excrementos y gusanos, encierran a los detenidos en pequeños espacios y lanzan paquetes de polvo tóxico proveniente de bombas lacrimógenas.



Finaliza con esta reflexión: “Se trata de un momento de verdadero peligro, previo al estallido final contra el fondo. Toca resistir y seguir, mientras el sonoro final se aproxima".



Los venezolanos no habían superado la indignación del fraude de la Constituyente, cuando en la madrugada del martes la policía del régimen secuestró a Antonio Ledezma y Leopoldo López. Dibújeme el escenario que avizora para Venezuela.



Ahora con la Constituyente el objetivo es modificar una serie de leyes y estructuras que tiene el Estado para construir el Estado Comunal que ya es la estructura de los Soviets de la Unión Soviética de los años 30, donde todo el poder está concentrado en Comunas. Desmantelar las alcaldías, gobernaciones y establecer esa estructura comunal que ya está en unas 15 leyes que aprobaron, que fueron aquellas que asesoraron la gente de Podemos España, de -Juan Carlos- Monedero y compañía.



¿Qué va a pasar con la Asamblea Nacional cuando ellos instalen su ANC?

Disolverla. Y sustituir a todas las estructuras que ellos no controlan. Es un instrumento para controlar lo que han perdido y controlar de manera definitiva.



Muchos venezolanos piensan que se cerraron todas las salidas. ¿Ahora qué hacer?



Depende de lo que se llame la salida. Porque la salida democrática constitucional, hemos visto que por ahí no hay ninguna salida. Nadie en su sano juicio puede esperar que ese régimen autoritario, hegemónico, arbitrario y que además está dominado por una banda narcotraficante va a salir por las reglas de la democracia representativa tradicional.



En América Latina cuando un régimen autoritario pasa a ser una dictadura pura y dura, o sea, una dictadura bananera, no hay manera de salir de ella sin que el componente militar esté incluido.

Más cuando se trata de una narco dictadura donde muchos de sus jerarcas están involucrados en este tipo de negocios y no tienen a dónde ir cuando el régimen cae, y este es el caso.

El régimen de Maduro se mantiene con la fuerza bruta y criminal de la Guardia Nacional Bolivariana, los colectivos y la policía Nacional Bolivariana dirigidos todos por generales sindicados mayormente en el narcotráfico.

Eso hace más difícil todo. Sin embargo, ejército, armada y aviación están al margen del conflicto y las tropas de estos componentes son dirigidas por oficiales que pasan las mismas penurias de todos los venezolanos.

Es un mundo de descontento vigilado por la inteligencia cubana.



Algunos líderes de la posición piensan que de esta dictadura se sale con votos.



¿Cómo se va a salir con votos de un régimen que va inhabilitando a los candidatos?, que tiene ese Consejo Nacional Electoral que ya se quitó la careta y multiplicó los votos existentes de la Constituyente por 3. Ya todo por lo que se le acusaba al Consejo Nacional Electoral, quedó en evidencia con la elección del domingo. ¿Con qué CNE, con qué candidatos de la oposición? ¿con qué mecanismos de la democracia tradicional se va a llevar una elección para que pueda ser sustituido el régimen? Yo no creo que eso sea posible.



¿La Asamblea Nacional debe designar a los rectores del CNE, tal como se votó en el Plebiscito del 16J?



Claro. Lo han debido hacer. Eso no quiere decir que ellos -el régimen- les va a dar las instalaciones, porque el régimen maneja las instituciones con la mano militar. La Asamblea los nombra y ellos no les hacen caso, no les permiten la entrada a la institución. Pero lo han debido hacer.



¿Y la designación de un gobierno provisional que se le ha exigido a la AN?



Yo creo que es un buen mecanismo. Es como un régimen en la clandestinidad. Aunque los van a perseguir, pero va a tener reconocimiento internacional y va a ser una manera de lograr que esto que ha ido creciendo que es la condena mundial al régimen de Maduro y el reconocimiento de la oposición se fortalezca. Además pueden establecer unos mecanismos alternativos de reconstrucción del país.



Por las redes sociales la gran mayoría clama porque se establezca este gobierno provisional.



Yo no sé si les queda mucho tiempo. Tomaron esa decisión con el TSJ, ¿por qué no la toman con el Consejo Nacional Electoral?



¿Por qué no la han tomado?



Por qué tenían que ponerse de acuerdo. Allí es donde está el problema. Es un poco la dificultad de la oposición de ponerse de acuerdo en algunas cosas, independientemente que hay una fuerza unida que está en la calle que está batallando y que tiene un objetivo común. Y esto es uno de los aspectos que resaltó Antonio Ledezma en su alocución.



¿Por qué razón piensa que metieron nuevamente en la cárcel a Ledezma y López?



A ellos ya no les importa las apariencias ni nada, y quizá se molestaron por la alocución que hizo Ledezma, se molestaron también porque dicen que habían conversado con Leopoldo López y él también hizo su propia alocución. Lo hicieron como se hace en las dictaduras.

Miguel Henrique Otero, director del diario 'El Nacional' de Caracas. Foto: EFE

Vienen días más difíciles que los que hemos vivido.



Ellos están arreciando. Han deteniendo a varios alcaldes. Van eliminando líderes que puedan ser candidatos en una elección de gobernadores y alcaldes. Porque a lo mejor hacen la elección de gobernadores y alcaldes con ese CNE y todas las trampas que ellos hacen, como la que hicieron el domingo. Inclusive inhabilitando para la Presidencia. Está inhabilitado López, Capriles, María Corina, Ledezma y si mañana aparece uno con chance que le haga bastante oposición, lo inhabilita sin ningún problema.



El que no está inhabilitado es Henry Ramos (ex presidente de la Asamblea Nacional).



Pero si de repente se vuelve candidato lo más seguro es que lo inhabiliten también.



Pasando a uno de los jerarcas del régimen. Diosdado Cabello. Se dice que él sería el que podría llegar a tener el poder a partir de ahora. Pero, supuestamente él no ha sido una ficha de La Habana.



Sí se ha dicho, pero yo no sé si él va a ser el personaje más importante de la Asamblea Constituyente.



¿Quién cree que va a ser?



En estos regímenes termina siendo la esposa del líder. Estoy especulando, pero Maduro no va a poner a alguien allí que le haga sombra o lo que lo vaya a entorpecer, porque entonces el poder se transfiere totalmente a Diosdado Cabello. Maduro va a poner una estructura que él controle, como han hecho todos los regímenes comunistas de la historia.



Siendo Maduro una ficha de La Habana.



Exacto, entonces pone a la esposa a mandar allá. Yo no digo que eso es lo que va a pasar, pero es lo lógico.



Diosdado Cabello tiene una investigación por narcotráfico por un fiscal Federal del estado de Nueva York, pero hasta el momento el Dpto. del Tesoro no lo ha incluido entre los funcionarios sancionados.



Eso lo hacen a cuenta gotas, pero ellos dicen que van a sancionar a todos los que tengan algo que ver con la Asamblea Constituyente. No te extrañe que mañana sancionen a 100 de un solo golpe.

El apoyo de Rusia

El vicepresidente de EE. UU. Mike Pence en una gira destinada a tranquilizar a los aliados de Washington en Europa del Este frente a la “presión rusa” declaró: “Estados Unidos insta a todos los amantes de la libertad a condenar el régimen de Maduro por su abuso de poder y el abuso de su propio pueblo”. Sin embargo, la Cancillería Rusa emitió un comunicado donde apoya los resultados, instando a la comunidad internacional que manifiesten moderación y renuncien a sus planes destructivos contra Caracas.



¿Rusia podría intervenir en la política internacional para darle oxígeno al régimen?



Los únicos aliados que les quedan son, Rusia, Bolivia y creo que Nicaragua, y la izquierda mundial, que ha estado muy callada por cierto. Ellos tienen 4/5 partes del mundo en contra, condenando al régimen. Y tienen unos pequeños aliados que todavía los defiende. Rusia entra tímidamente en su alianza porque tiene un enfrentamiento con los Estados Unidos, pero tampoco es la guerra fría. Yo no estoy muy seguro que ellos se vayan a rasgar las vestiduras por Venezuela. Porque además Venezuela está muy endeudada con Rusia y si este desastre económico sigue no le van a pagar nunca y ellos tampoco están muy boyantes que digamos.



El ex presidente Felipe González mencionó como uno de los posibles escenarios “el de una invasión militar”. ¿Qué piensa de eso?



No, yo creo que eso hoy en día no es posible. La única posibilidad de una intervención militar es por el tema del narcotráfico, y esto es una narco dictadura, donde el más alto nivel de poder está metido en el narcotráfico- y eso afecta al mundo entero. Ya no sería un problema de Derechos Humanos ni de solidaridad sino es un problema gansteril. Entonces podría ser algo hipotético, que eso genere un tipo de acción sobre Venezuela distinto a las sanciones económicas.