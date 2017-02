'Senos no deben ser censurados': lo que exigen las mujeres argentinas

El pasado 28 de enero veinte policías y seis patrullas ordenaron a tres mujeres que vistieran su bikini completo, luego de que ellas realizarán un ‘topless’ en la playa de Necochea, en el sur de Buenos Aires, Argentina.

Los agentes llegaron a amenazar a las mujeres con llevárselas presas por no acatar la orden en esta playa a 500 km al sur de Buenos Aires, en ese momento atestada de turistas en pleno verano austral. (Le puede interesar: Desgarrador testimonio de jóvenes abusadas por rockero argentino).

El desmesurado incidente que abrió la polémica en Argentina sobre las libertades individuales, la discriminación femenina, la moral frente a la desnudez, inspiró la convocatoria a un 'Tetazo' para este martes en la capital.

Y es que en los 31 días que componen enero, las portadas de los medios nacionales e internacionales mostraron la cara machista de Argentina, que envolvía casos de palizas y acosos y que, según denuncia Verónica Catinari, representante de la asociación Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa) en Buenos Aires, mantiene la cifra de "un feminicidio cada 30 horas".

Entre los casos más sonados de violencia del mes se encuentran los de un anestesista que drogó y propinó una paliza a una joven de 21 años en Buenos Aires y la denuncia de una joven de 24 años que dijo haber sido abusada por seis rugbistas en una fiesta el pasado diciembre.

La respuesta por parte de varios colectivos sociales no se hizo esperar y días más tarde la asociación Agitaciones Contra El Acoso Callejero convocó un " tetazo" bajo el lema "nuestros senos no deben ser censurados".

Pero recibir golpes o exigir que se cubran el pecho en playas no es la única forma que puede tomar la violencia machista: "que te dé temor a pasar por según qué calles por cómo vistes es violencia", al igual que no recibir el mismo salario que un hombre por la misma clase de trabajo o que "no tengan tan en cuenta tu opinión", denuncia Sabrina Cartabria, abogada y portavoz de Ni Una Menos.

Para ella, "las estructuras de poder" siguen mostrando a la mujer "estereotipada", encerrada en "la maternidad", "sumisa" y como "objeto sexual".

"Las mujeres están tomando las calles, estamos más organizadas" y "somos más conscientes de nuestros derechos", asegura Cartabria, quien critica que el Estado todavía no facilita cifras oficiales sobre feminicidios y ataques a mujeres y no implementa políticas públicas en favor de las mujeres.

Parte del reclamo de esta abogada es que incluso en los procesos judiciales por violencia "el poder actúa de forma aberrante", ya que los profesionales no tratan con la suficiente seriedad y perspectiva la situación de algunas víctimas de violencia y las posicionan incluso como "provocadoras".

Su conclusión y la de Catinari es la misma: "no creemos que podamos salir de la violencia sin un plan de acción estatal" que impulse todas las movilizaciones y reclamos que organizan las asociaciones sociales desde hace años.

Las redes en Latinoamérica también reaccionaron

La indignación en varios colectivos feministas se evidenció en varias páginas de Facebook, en las que rechazaron el accionar de las autoridades policiales de Argentina.

Etiquetas como #PechosAlBorde #MujeresLibres y #FreeTheNipple volvieron a ser tendencia redes sociales y exigieron igualdad, al denunciar que a los hombres nadie los señala por estar con el dorso desnudo en alguna playa.

“La diferencia está en una sociedad que por miles de años ha sexualizado los pechos femeninos. Y que ha preferido responsabilizar a la mujer de “provocar al hombre” que responsabilizar al hombre de respetar a la mujer”, indicó la página de Facebook, Pictoline.

Juez avaló el ‘topless’

El juez Mario Juliano, del tribunal Criminal 1 de Necochea, resolvió archivar el caso denunciado por un hombre por "carecer de relevancia contravencional" y le pidió "prudencia" a la policía.

En un sentido texto escrito en primera persona, el juez resaltó la importancia de que estas polémicas contribuyan a avanzar en las libertades sociales.

"La defensa irrestricta de las libertades me lleva a posicionarme en favor de las mujeres que decidieron descubrir sus pechos, del mismo modo que apoyo las manifestaciones (tetazos) que ocurrirán en los próximos días en defensa de los derechos", escribió.

Juliano destacó que archivó la causa porque desde su punto de vista la norma que podría sancionar este tipo de hechos se refiere a actos obscenos que afecten la decencia pública.

"Coincidir acerca de qué es lo que significa un acto obsceno o en qué consiste la decencia pública es una tarea imposible de lograr", admitió.

"Independientemente de ese aspecto legal, lo cierto es que el hecho que una mujer descubra sus pechos no representa un acto objetivamente lesivo para terceros y, por ende, se encuentra exento de la autoridad de los magistrados", puntualizó el legista.

ELTIEMPO.COM CON EFE Y AFP