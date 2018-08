María Isabel González Londoño, de 45 años, se encuentra asilada en el Hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito. Aún aturdida por los golpes se declara una sobreviviente.

Esta es una de las personas heridas en el Hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito. Foto: EL TIEMPO

“Es una desgracia con felicidad, créame volví a nacer o por lo menos soy una afortunada” dice mientras muestra los multitraumatismos que tiene en brazos, piernas y rostro.



En corto diálogo con EL TIEMPO señaló que vive en Cali y es madre de dos hijos. Tiene a su cuidado a su anciano padre que sufre de Parkinson y para descansar decidió venir por tres días a las playas de Ecuador. Un paseo que organizó con dos de sus amigas de las que desconoce su suerte.

Adolorida y con dificultad para articular palabras cuenta que el bus en el que viajaron estaba en buenas condiciones y que todos eran colombianos. Fue en la frontera donde un grupo de venezolanos “pidieron un aventón” con el fin de llegar a Quito.



“Yo iba despierta, estaba conversando con mi amiga cuando sentí el golpe contra un carro pero el bus no bajó la velocidad y al contrario iba golpeándose, estaba descontrolado. Los pasajeros gritaban, caían o se iban hacia adelante, me agarré bien del asiento hasta que solo sentí golpes y golpes. Creo que me quedé sin sentido por un momento, todo estaba oscuro”



“No tengo ninguna fractura y es difícil de creer, no recuerdo como salí o quién me ayudó, pero doy gracias, ahora lo que quiero es regresar a mi casa y ver a mis hijos", finalizó González Londoño.



Ana Lucía Román

QUITO