Una profesora le dio "la mejor" tarea de vacaciones a sus alumnos

La profesora Paola Escarabajal, de 37 años que desde hace 13 ejerce la docencia, trabaja en el Instituto San Alfonso de Bella Vista, Argentina. Allí fue donde se ganó el cariño de padres y alumnos que recibieron por parte de ella una peculiar tarea para el hogar en las vacaciones de invierno.

"Querida familia: seguro que las tareas que llevan los sorprendió; el aprendizaje de Prácticas del Lenguaje, matemáticas y Ciencias se seguirá adquiriendo conmigo lo que resta del año. Pero tu tiempo, tu compañía, tu amor, tu cariño y la felicidad de compartir en familia no le podré enseñar", explicó a los padres en la hoja de tarea para el receso invernal.



En diálogo con TN y La Gente, la madre de una alumna de Paola contó que cuando abrió el cuaderno y se encontró con la tarea se llevó una sorpresa enorme. "Me encantó, me emocioné. En el colegio aprenden conocimientos, pero en casa se aprende el valor de tener una familia. La verdad, la felicito, además de buena maestra es excelente persona", opinó la mujer.



LA NACIÓN / ARGENTINA

(GDA)