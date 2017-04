Bolivia suspende la sesión sobre Venezuela convocada por la OEA

03 de abril 2017 , 11:43 a.m.

Bolivia, que desde el sábado ostenta la presidencia de turno del Consejo Permanente de la OEA, suspendió este lunes la sesión extraordinaria convocada el viernes sobre Venezuela a petición de 20 países. Así lo explicó a un grupo reducido de medios la embajadora de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Ana Rosa Valdivieso.



La diplomática indicó que el presidente del Consejo, el embajador boliviano ante la

OEA, Diego Pary, se mostró abierto a hablar sobre la convocatoria, por lo que todavía es posible que se celebre este lunes.

La Organización de Estados Americanos (OEA) tenía previsto evaluar si declaraba a Venezuela en violación de su orden constitucional en virtud de la Carta Democrática Interamericana, y activar mecanismos para presionar al país a que convoque elecciones y libere a opositores presos.

El secretario general de la OEA convocó la reunión extraordinaria, después de los dos fallos del Tribunal Supremo de Venezuela, en los que despojó al Parlamento de sus funciones. Foto: REUTERS

A Venezuela le llovieron condenas de la comunidad internacional, luego de que el máximo tribunal se abrogó facultades legislativas y retiró la inmunidad a los parlamentarios, en dos fallos de la semana pasada, que luego fueron anulados.

La OEA debatirá un proyecto de resolución presentado por trece países, a fin de declarar las sentencias "una violación del orden constitucional" y resolver implementar "mecanismos interamericanos" para la "preservación de la democracia" en Venezuela, conforme a la Carta Democrática Interamericana.



Pero podría, además, elevar la magnitud de la situación y convocar esta semana una reunión de cancilleres, como anunció el sábado el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, para "tomar una posición sobre la Carta Interamericana", según el diario El Comercio.

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, propuso una reunión de cancilleres para tomar una decisión sobre la situación Venezuela. Foto: REUTERS

Creada por el consenso de la OEA en 2001, la Carta Democrática Interamericana fija mecanismos graduales para intervenir en un Estado miembro, en caso de "una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático". En caso extremo podrían terminar con la suspensión del país de la OEA.



La presión se incrementó hacia el Gobierno de Caracas luego de que Uruguay se unió el sábado a las críticas de Argentina, Brasil y Paraguay en un pronunciamiento de Mercosur, exhortando a Venezuela a garantizar la separación de poderes y a respetar el cronograma electoral previsto.

Uruguay se unió a las críticas contra los recientes fallos del Tribunal Supremo de Venezuela. El canciller uruguayo, Rodolfo Novoa (Izq), con sus homólogos de Brasil, Argentina y Paraguay. Foto: REUTERS

En respuesta, el presidente Nicolás Maduro advirtió el domingo que Venezuela "no se deja ni se dejará" agredir jamás por la OEA ni el Mercosur. La confusión se desató en Venezuela desde que los magistrados se adjudicaran las funciones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y retiró la inmunidad de los diputados, en dos sentencias dictadas a mediados de la semana pasada.



Tras un fuerte rechazo internacional y la presión de la oposición, que denunció un "golpe de Estado", el máximo tribunal anuló esos fallos, no antes de un pacto entre los poderes públicos al que no acudió la cabeza del parlamento opositor. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien denunció las sentencias como un "autogolpe", criticó la marcha atrás del tribunal, señalando que "de una ruptura institucional no se sale con más alteración del orden constitucional".

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo que nadie podría agredir a Venezuela, ni Mercosur ni la OEA. Foto: AFP

Almagro dio un ultimátum a Venezuela: o convoca a elecciones generales en un mes o debe ser suspendida de la OEA. Pero la decisión corresponde únicamente a los países, no al secretario general.

Búsqueda de mayoría

La aprobación de la resolución, respaldada entre otros por Estados Unidos, México, Brasil y Argentina, constituiría el paso más drástico de la comunidad continental desde el inicio de la crisis institucional venezolana hace un año.



Al igual que con la resolución, una reunión de cancilleres debe ser aprobada por una mayoría, al menos, de 18 países. Veinte gobiernos proponen algún tipo de rol mediador de la OEA en la crisis, frente al rechazo rotundo de Caracas, que denuncia un intento de injerencia liderado por Estados Unidos.

Un grupo de Venezolanos protestaron frente a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), para solicitar la suspensión de Venezuela y la aplicación de la carta democrática. Foto: EL TIEMPO

Varios de esos países llaman a Venezuela a liberar sus "presos políticos" y a fijar un calendario de elecciones, que incluya los comicios regionales suspendidos indefinidamente el año pasado. En declaración a la ONG Venezuelan American Leadership Council, el embajador mexicano ante la OEA, Luis Alfonso de Alba, dijo que podrían ajustar el texto "si fuera necesario" para ampliar el banco de apoyo.



Queda por ver si logran convencer a algunos países del bloque Caribe que apoyaron la convocatoria como Bahamas, Barbados, Belice o Jamaica a unirse en la resolución. Esa posibilidad señala la erosión de los apoyos de Venezuela en la OEA, donde por años, la mayoría de las islas caribeñas, a las que el gobierno de Caracas suministra petróleo en condiciones preferenciales, impedía bloquear cualquier debate adverso en el organismo.



"Dentro de ese foro en particular pero también regionalmente, Venezuela está siendo, y cada vez más claramente, aislada", dijo un alto funcionario del Departamento de Estado.



