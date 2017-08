Participación en Constituyente solo habría sido de 3,7 millones

Sólo 3,7 millones de personas votaron en las controvertidas elecciones de la Asamblea Constituyente de Venezuela el domingo, de acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) revisados por Reuters, lo que arroja dudas sobre los 8,1 millones de personas que las autoridades dijeron que votaron ese día.



La elección de la superestructura legislativa ha sido criticada por los críticos como ilegítima y diseñada para dar al impopular gobierno del presidente Nicolás Maduro poderes para reescribir la Constitución y dejar a un lado el Legislativo dirigido por la oposición.

En respuesta a la votación, el gobierno estadounidense sancionó el lunes a Maduro, llamándolo un dictador que quiere "tomar el poder absoluto".



La baja participación sería una acusación principal contra el mandatario venezolano, especialmente después de que la oposición celebrara el mes pasado su propia votación, en el que dijeron que más de 7,5 millones sufragaron contra la Constituyente.



Los documentos, que dividen los datos en los 14.515 centros de votación de Venezuela, muestran que 3.720.465 personas votaron a las 5:30 p. m.



"Aunque es posible tener un último empujón al final del día, y el Partido Socialista ha tratado de hacerlo en el pasado, duplicar el voto en la última hora y media sería sin precedentes", dijo Jennifer McCoy, un analista político que dirigió varias misiones de observación electoral a Venezuela para el Centro Carter, con sede en Atlanta.



El Consejo Electoral extendió la votación a las 7 p. m., pero se cree que algunos centros permanecieron abiertos por más tiempo.Las autoridades venezolanas no respondieron a una solicitud de comentarios sobre los datos electorales.

Irregularidades en la votación

Venezuela está atravesando una gran crisis, con millones de personas sufriendo escasez de alimentos, elevando la inflación y meses de disturbios contra el Gobierno, lo que hace más improbable que una participación tan positiva haya sido obtenida por el chavismo.



Las autoridades habían presionado fuertemente a los trabajadores estatales para que votaran, incluso amenazándolos con el despido si no lo hacían. Varios empleados recibieron llamadas telefónicas de jefes o colegas a altas horas del día para obligarlos a votar.



Y los expertos electorales cuestionaron el proceso de votación, que según ellos está plagado de irregularidades. Muchos, incluyendo un miembro del consejo electoral, cuestionaron los resultados.



"Por primera vez desde que asumí este compromiso con el país, no puedo garantizar la consistencia o veracidad de los resultados ofrecidos", dijo Luis Rondón, uno de los cinco directores del consejo electoral en un comunicado sobre las redes sociales.



La fiscal general del país Luisa Ortega, larga aliada del gobierno, también puso en duda las cifras.



"Estoy absolutamente seguro de que esos números no son correctos", dijo el lunes. "Lo que anunciaron fue una burla para el pueblo".



Los líderes de la oposición dicen que hubo fraude absoluto. La oposición se ha quejado desde hace tiempo de que el Consejo Nacional Electoral permite el uso injustificado de los recursos estatales a favor del Partido Socialista en el poder y tiene en su poder Los últimos años cuestionaron los resultados.



Casi cinco meses de manifestaciones no lograron detener a Maduro en las elecciones del fin de semana y la oposición está ahora buscando a los militares para ver si presionará a Maduro para que promulgue sus demandas, que incluyen elecciones presidenciales.



Más de 120 personas han muerto en las protestas, atrayendo la condena internacional de las tácticas pesadas de las fuerzas de seguridad.



REUTERS