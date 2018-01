Embajada de Colombia en Cuba, al tope por solicitud de visados

El enfriamiento de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos hizo que aumentara de forma sustancial el número de cubanos frente a las dependencias de la sede diplomática de Colombia en la isla, quienes buscan conseguir un visado que les permita gestionar en Bogotá una visa de reunificación familiar en la embajada estadounidense.

La sede diplomática estadounidense en La Habana dejó de emitir visados para los cubanos luego de que, el pasado septiembre, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció el retiro del 60 por ciento de su personal en la embajada en la isla por unos supuestos “ataques acústicos” contra funcionarios y sus familiares.



Ante las protestas de los cubanos, que dependen de la tramitación de un visado de EE. UU. para reunirse permanentemente con sus familiares, Washington, con el acuerdo de Bogotá, decidió a mediados de octubre trasladar esas gestiones a su embajada en Colombia.



Para los cubanos fue un golpe fuerte, porque si ya era costoso y difícil hacer un trámite, ahora se ven obligados a cumplir dos.



Aunque concretar el proceso se demoró un poco, la delegación diplomática colombiana en La Habana comenzó a sentir la repercusión a finales de diciembre, y se ha hecho más evidente al comenzar este año.



Mientras la embajada estadounidense estaba operativa, un funcionario consular de Colombia tramitaba, sin aglomeraciones, como mucho 40 visados de turismo o trabajo al día.



Ahora, casi con el mismo personal (un cónsul y tres funcionarios consulares), atienden entre 150 y 300 cubanos a diario, muchos de los cuales llegan desde otras provincias cubanas.



Para conseguir el visado hacia Colombia es necesario que los cubanos presenten una carta que demuestre que ya tienen programada la cita en la embajada de EE. UU. en Colombia.

Para tratar de ser atendidos temprano, varios cubanos pasan la noche frente a la embajada de Colombia. Foto: Eliana Aponte

Internet, un problema

Pero la escasa conexión a internet dificulta no solo tramitar las citas previas –en otros consulados más demandados se dan casos de reventa de fechas en el mercado negro–, sino también conocer los requisitos exigidos para viajar a Colombia, razón por la cual la mayoría de los solicitantes deben regresar dos o tres veces al consulado para completar la solicitud.



Algunos han pasado la noche frente a la sede diplomática para estar entre los primeros que serán atendidos. Yamara Anciano Morales le dijo a EL TIEMPO que viajó desde Camagüey para ayudar a una tía.



“Alquilé un carro para venir. Vine el lunes, luego me atendieron por teléfono y me dijeron que me presentara, y espero que me atiendan. Pero ir y venir tantas veces es costoso y complicado. Aquí no tengo donde quedarme. Si me atienden mañana tengo que sacar un hospedaje, comida, pagar de nuevo el carro”, contó.



La mayoría destacó la atención recibida de los funcionarios del consulado.



“El trato aquí ha sido muy bueno. Los compañeros que nos atienden han hecho un esfuerzo sobrehumano y están atendiendo hasta las 4, 5, 6, 7 de la noche. Estamos muy contentos con eso”, afirmó Oneida Cabrera Rodríguez, quien reside en “un campo de Villa Clara”, a unos 250 kilómetros de La Habana, y que tuvo que ir tres veces por falta de papeles.



“Vengo a recoger y debo viajar a Bogotá el día 15”, agregó Cabrera. Allí irá a la embajada de EE. UU. para presentarse al procedimiento de reunificación familiar que ha solicitado uno de sus hijos. “No sé bien como será allí. Demoran tres o cuatro días en darme la visa y no sé si estoy aprobada o no”, comentó.



Onelia Ortiz Fernández también destacó el trabajo del personal del consulado colombiano. “Yo he visto que trabajan sin parar hasta las 10 de la noche. El trabajo que están haciendo no se les paga con nada”.



Otras fuentes aseguraron que los funcionarios han sido flexibles con el requisito de tener depositado en el banco el mínimo exigido, de 2.000 dólares, a quienes viajan por otras razones a Colombia.



En el caso de quienes se han visto obligados a viajar para gestionar la visa estadounidense, tampoco han puesto impedimentos si solo llegan a los 1.500 dólares, por ejemplo.



Por el inicio del trámite, el consulado cobra 40 euros, y solo si se otorga el visado, los 130 restantes, una diferencia sustancial con el procedimiento del consulado de EE. UU., donde se deben pagar 160 dólares por la gestión, incluso en el caso de que el resultado sea negativo.



Para México también ha aumentado la carga de personas porque ese país tramita visados especiales para los cubanos que desean viajar a visitar familiares por un periodo corto.



Recurrir al apoyo de esos dos países aliados fue la solución encontrada por la administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, tras retirar a sus funcionarios de La Habana.



Entre tanto, los cubanos se quejan y dicen que, debido al interés de Trump de torpedear las buenas relaciones bilaterales, los que pagan, y en efectivo –billete de avión y alojamiento en un país desconocido– son ellos.

MILAGROS LÓPEZ DE GUEREÑO

Corresponsal de EL TIEMPO

La Habana