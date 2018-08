‘Desperté y estaba rodeada de cuerpos’: sobreviviente de accidente

“Yo iba despierta, estaba conversando con mi amiga cuando sentí el golpe contra un carro, pero el bus no bajó la velocidad y, al contrario, iba golpeándose, estaba descontrolado. Los pasajeros gritaban, caían o se iban hacia adelante, me agarré bien del asiento hasta que solo sentí golpes y golpes. Creo que me quedé sin sentido por un momento, todo estaba oscuro. Cuando desperté, estaba rodeada de cuerpos”.

Ese es el dramático relato de María Isabel González Londoño, una colombiana de 45 años que sobrevivió al accidente del bus colombiano en la madrugada de este martes en Ecuador, a 30 km al este de Quito, vía Papallacta y que dejó 24 muertos entre colombianos, ecuatorianos y venezolanos.



Según las primeras versiones de las autoridades ecuatorianas, el bus de placas colombianas habría chocado a eso de las 3 de la madrugada contra un campero Chevrolet Tropper que habría quedado enganchado durante más de un kilómetro al bus, y luego se estrelló contra una de las casas a la vera del camino. En el campero viajaban cuatro miembros de una familia ecuatoriana, tres de los cuales murieron.



“Al volcarse, el bus fue regando la gente sobre el asfalto, hasta que paró contra las casas”, dijo una testigo.



Aunque las investigaciones apenas arrancan, la primera hipótesis del accidente tiene que ver con que el bus habría sufrido una falla mecánica relacionada con los frenos.

María Isabel está internada en el hospital Eugenio Espejo, de Quito, y aún aturdida por los golpes se declara una sobreviviente afortunada: “No tengo ninguna fractura, es difícil de creer”, dice, mientras muestra los múltiples golpes que tiene en brazos, cuerpo y rostro.

Esta es una de las personas heridas en el Hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito. Foto: EL TIEMPO

En breve diálogo con EL TIEMPO, señaló que organizó el paseo de tres días a una playa ecuatoriana junto con dos amigas, de las que desconoce su suerte. Ella relata que el viaje fue vía Neiva y que cuando iban a cruzar la frontera con Ecuador, en la carretera se encontraron con un grupo de venezolanos. “Pidieron un aventón” para llegar a Quito, dijo.



Muchas son las preguntas aún sin respuesta que deja este accidente que enluta a tres países. Una de ellas es por qué se desviaron hacia el Huila y se escogió luego el cruce de frontera con Putumayo, y no el tradicional por el puente internacional de Rumichaca, en Nariño. Otra es quién organizó el viaje y bajo qué condiciones, pues todo parece indicar que no se cumplieron los trámites y requisitos consulares de rigor.



EL TIEMPO pudo establecer que de los barrios populares de El Guabal y San Judas, de la comuna 10 de Cali, habrían abordado el bus unas 13 mujeres y un hombre.



Rafael Hurtado, esposo de Elsa Vergara, de 42 años, habitante de El Guabal, cuenta que ella le dijo que el plan era viajar hacia Ecuador, con la ilusión de conocer Quito y, posteriormente, visitar alguna playa.



Contó que el viaje fue organizado por una vecina del barrio y este se planeó con rapidez. “Mi señora dijo que se iba y dijo que tenía la plata para viajar a Quito, y luego a conocer el mar”, señaló.



La última comunicación de Rafael con su esposa fue este lunes hacia las 6 de la tarde, cuando le informó que ya iban a salir de Colombia, por lo que no podría informarle más detalles. Pero durante este, en las comunicaciones que tuvieron, Rafael le manifestó a su mujer su preocupación por la ruta que habían tomado por Neiva.



“Yo me hice la pregunta sobre por qué tomaron la carretera a Neiva, pues esa no es la vía habitual. Ella me dijo que había inconvenientes en la vía hacia Ipiales. Yo pensé que era un trancón o un derrumbe”, contó Rafael. “Yo voy contenta, quiero conocer”, le dijo.



“De mi esposa no sé si está en una clínica o si está muerta”, dijo Rafael. “Voy a traerla de Ecuador, viva o muerta”.



Un drama similar vivía Jéssica, pues su mamá, Martha Isabel González, de 44 años, iba también en el bus y le comentaron que estaba herida. González también era habitante de El Guabal.

Jéssica dijo que habló con su mamá por teléfono a las 10 de la noche del lunes. No se escuchaba muy bien, pues, según le contó su mamá, ya entraban a Ecuador. “Me dijo que me llamaba cuando ya estuviera hospedada, pero me llamaron fue del hospital a decirme que mi mamá estaba entre los heridos. Me había dicho desde la semana pasada que tenía un paseo a Perú. El domingo, cuando llegué de trabajar, me dijeron que se había ido con unas vecinas”, explicó la joven, quien agregó que su familiar tiene lesiones en el rostro, traumas en columna y abdomen. “Me dicen que está estable, pero no puedo hablar con ella”.

Imagen de algunos de los pasajeros que viajaban en el bus que se accidentó. Foto: Archivo particular

Además de su mamá, Jéssica contó que aún no tienen noticia de su suegra, Yamileth Escobar López, y de su hija, Gabriela Zapata, de 12 años.



De igual forma, los familiares de Elsia Vergara Serna, de 44 años, no saben nada de la mujer que también hacía parte del grupo.



“Ella nos dijo que se iba y no supimos más. Nadie sabe quién les ofreció el viaje. Solo sabemos que, según dicen, era todo gratis”, explicó Fanny, una prima de Elsia.



ANA LUCÍA ROMÁN

Corresponsal de EL TIEMPO

QUITO y Redacción Cali