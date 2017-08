Empresa que recontó los votos en Venezuela denuncia 'manipulación'

Las cifras de participación en la elección de la Asamblea Constituyente de Venezuela fueron manipuladas al menos en un millón de votos, dijo el miércoles

Smartmatic, la empresa que proveyó la tecnología necesaria para el votación y que ha trabajado con Venezuela desde el 2004 en su sistema de elecciones.

"Sabemos, sin ninguna duda, que la participación de la reciente elección para una Asamblea Nacional Constituyente fue manipulada", dijo el presidente ejecutivo de

Smartmatic, Antonio Mugica, en un encuentro informativo en Londres.



"Estimamos que la diferencia entre la participación real y la que anunciaron las autoridades es al menos de un millón de votos", dijo.



El domingo, las autoridades venezolanas afirmaron que la participación de la ciudadanía para la conformación de la Asamblea Constituyente fue de más de 8 millones de personas, aunque la oposición había cifrado el dato en 2,2 millones.



La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, afirmó que 8'089.320 personas votaron en la jornada, lo cual representó el 41,53 por ciento del censo electoral, donde están inscritas cerca de 19,5 millones de personas.

Smartmatic es una empresa dedicada al diseño de piezas tecnológica para prestar servicio de facilidad de procesos ciudadanos a los gobiernos. En especial, el voto electrónico, biometría y consultoría. Foto: AFP

'Participación en Constituyente solo habría sido de 3,7 millones': Reuters

La agencia de noticia Reuters dio a conocer este miércoles que tuvo acceso a los documentos del CNE de Venezuela y que solo 3,7 millones de personas votaron en las controvertidas elecciones de la Asamblea Constituyente de Venezuela.



Los documentos, que dividen los datos en los 14.515 centros de votación de Venezuela, muestran que 3'720.465 personas votaron a las 5:30 p. m.



"Aunque es posible tener un último empujón al final del día, y el Partido Socialista ha tratado de hacerlo en el pasado, duplicar el voto en la última hora y media sería sin precedentes", dijo Jennifer McCoy, un analista político que dirigió varias misiones de observación electoral a Venezuela para el Centro Carter, con sede en Atlanta.

El Parlamento pide a Smartmatic una auditoría por el 'fraude' electoral

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó solicitar a la empresa Smartmatic una auditoría de los resultados de las elecciones de la Asamblea Nacional Constiuyente denunciada por esta compañía, encargada del recuento en estos comicios celebrados el domingo pasado.



"Aprobada por unanimidad la solicitud de investigación penal del Ministerio Público y a Smartmatic de una auditoría del fraude en la pasada elección de Asamblea Nacional Constituyente", anunció en su cuenta de Twitter la Cámara, que ha creado una comisión para investigar lo ocurrido.

Aprobado por unanimidad solicitud de investigación penal del MP y a Smartmatic de una auditoría del fraude en la pasada elección de ANC. pic.twitter.com/rsVqFRyauA — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 2 de agosto de 2017

El Parlamento decidió también pedir a la Fiscalía del país caribeño una investigación penal sobre lo ocurrido y para establecer las responsabilidades de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a todas las autoridades implicadas.

Luis Emilio Rondón, autoridad del Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE) aseguró que el organismo está obligado a aclarar el reporte hecho sobre 'manipulación' de votos de la Constituyente. Foto: EFE

La oposición venezolana no participó en el proceso al no haber sido sometido previamente a un referendo de aprobación y considerarlo un intento del presidente Nicolás Maduro de 'consolidar la dictadura' que a su juicio ya existe de facto en el país petrolero.



También para mañana, la oposición convocó una movilización ciudadana contra la Constituyente, que no será reconocida por el Parlamento ni por países como Estados Unidos, España, Colombia, México o la Unión Europea y sí tiene el aval de naciones como Cuba, Rusia, Bolivia o Nicaragua.



Reuters y AFP.