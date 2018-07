Investigan sitio web en Guatemala que ofrecía bebés en adopción

12 de julio 2018 , 11:27 a.m.

La fiscalía de Guatemala realizó este jueves operativos en tres departamentos del país para buscar información de seis posibles casos de adopciones ilegales de menores por medio de internet, informó la entidad judicial.



Los allanamientos, apoyados por la Policía, se realizaron en inmuebles de los departamentos de Guatemala (centro), San Marcos y Chimaltenango (oeste), dijo a periodistas Julia Barrera, portavoz de la fiscalía.

La funcionaria señaló que la investigación inició en abril de 2017 por un foro de la página de internet 'www.deguate.com', supuestamente usado para acordar adopciones irregulares.



"La Fiscalía contra la Trata de Personas logró establecer seis casos en donde presuntamente se habrían concretado las adopciones irregulares utilizando ese espacio", agregó.



El foro de discusión funciona bajo el título de 'Soy de Guatemala y quiero dar a mi bebé en adopción', señaló Barrera. "Hola, busco dar en adopción a mi bebé, realmente no quisiera, pero solo Dios y yo sabemos que no puedo quedarme con él", destaca una publicación del usuario 'Jessy', entre numerosos mensajes similares publicados en el sitio, que también ofrece principalmente noticias y publicidad.



Uno de los allanamientos se hizo en la sede donde es administrado el sitio web, aunque inicialmente los operativos están limitados a buscar información y no a efectuar arrestos, explicó Barrera.

Guatemala llegó a ser considerado uno de los países con más casos de adopciones ilegales, pero en 2007 cambió su legislación para establecer mayores controles sobre los procesos de adopción.



Antes de esa fecha se daban en adopción unos 5.000 niños cada año, el 95% a parejas estadounidenses, un negocio que movía unos 250 millones de dólares anuales, según datos oficiales.



