Se registra sismo de magnitud 6,4 frente a la costa de Perú

Un sismo submarino magnitud 6,4 se registró la noche de este lunes frente a la costa sur de Perú, lo que obligó a los pobladores a salir de sus viviendas aunque sin que se registraran hasta el momento daños materiales o heridos, dijeron autoridades.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés) dijo que el epicentro del sismo tuvo una profundidad de 44 kilómetros y se ubicó a 194 kilómetros al sureste de Puquio, Perú.



El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó inicialmente que el sismo tuvo una magnitud 6,3. El peruano Instituto de Defensa Civil (Indeci) dijo que no se activó una alarma de tsunami y que hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales en el sur del país.



Por su parte el Instituto Geofísico del Perú (IGP) dijo que el movimiento tuvo su epicentro a 45 kilómetros al suroeste del distrito de Atico en la provincia de Caravelí, en la región de Arequipa, en el mar y a una profundidad de 28 kilómetros.



"Ha generado bastante miedo a la población. Los policías están saliendo a recorrer la ciudad", dijo el alcalde de Caravelí, en Arequipa, Santiago Neyra, a la radio local RPP.

La presidenta de la región de Arequipa, Yamilia Osorio, dijo a través de Twitter que se reportó el desprendimiento de rocas en algunos tramos de carreteras en la zona.



"Estamos monitoreando y coordinando (el) traslado d(e) maquinaria", afirmó.



En el sur de Perú se encuentran algunas importantes minas, aunque el sismo se produjo lejos de las operaciones.



El portavoz de Southern Copper , Guillermo Vildalón, dijo a Reuters que no tenía reportes de daños de las dos minas de la firma que operan en el sur del país. Perú se encuentra en una región de alta actividad sísmica frente a la placa tectónica de Nazca en el Océano Pacífico.



