Con una constituyente, Maduro se juega su última carta política

Llevaba varios días el presidente Nicolás Maduro preparando a sus bases para un anuncio “histórico” que develó finalmente este lunes en la tarde: convocar la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (o Constituyente ciudadana, como prefirió llamarle), primer paso para la redacción de un nuevo texto constitucional y la renovación de todos los poderes públicos del Estado venezolano.

“Anuncio la convocatoria al poder constituyente originario para ganar la paz, para vencer el golpe de Estado y perfeccionar el sistema económico y político del pueblo (…) Convoco una Constituyente ciudadana, comunal, campesina, feminista, de la juventud, de los estudiantes (…), pero, sobre todo, profundamente obrera, profundamente comunal”, dijo ante una modesta concentración de simpatizantes en la celebración del Primero de Mayo. “Convoco la unión cívico-militar (…) Activo el poder constituyente para que el pueblo tome todo el poder de la patria”.



Tomando como ejemplo el proceso de 1999 impulsado por el entonces recién electo presidente Hugo Chávez, instalar una Constituyente implica tres procesos electorales.



La carta magna venezolana establece que la “iniciativa” –literalmente– para convocarla la tienen el Presidente de la República, la mayoría calificada de la Asamblea Nacional o el 15 por ciento o más de los venezolanos inscritos en el Registro Electoral (artículo 348), pero en aquella oportunidad la iniciativa fue aprobada por el pueblo, en un referéndum consultivo. Luego deberían efectuarse las elecciones de los constituyentes y, por último, el referéndum final sobre si se aprueba o no el texto constitucional.

No habría primer paso

Sin embargo, en su discurso, el presidente Maduro parece considerar “saldado” el primer paso y tomar la “iniciativa de convocatoria” (artículo 347) como una convocatoria de facto, pues ni siquiera mencionó la posibilidad de consultarles a los venezolanos si están de acuerdo con una Constituyente.



El mandatario anunció directamente que la elección de los constituyentes –“al menos 500”, dijo– sí sería por “voto directo y secreto” y que la mitad de los candidatos serán propuestos por sectores sociales –obrero, consejos comunales, sindicatos– y la otra por regiones. Apenas un par de sugerencias, según dijo, enviará al Consejo Nacional Electoral sobre cómo debe ser el proceso de elección de los constituyentes. De antemano aclaró que en ese proceso no participaría ningún partido político.



En vista de la creciente impopularidad del presidente Nicolás Maduro, los análisis apuntan a que la propuesta del mandatario para escoger a los constituyentes sería una elección de segundo grado en la que solo organismos cercanos a la ‘revolución bolivariana’ propongan a los candidatos.



“Ha llegado el día, hermanos; no me fallen. No le fallen a Hugo Chávez”, recalcó.

El anuncio no tomó por sorpresa a la dirigencia opositora, que advirtió el fin de semana tener conocimiento de que el Gobierno venezolano activaría esta jugada. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseguró minutos después del anuncio de Maduro que la propuesta del mandatario es “peor” de lo que conocían y que representa la voluntad del Gobierno venezolano de acabar con el voto popular.



“Esto no es una Constituyente, esto es una estafa (…) Lo que ha pasado hoy es el golpe de Estado más grande de la historia del país y por eso llamamos a rebelarse al pueblo de Venezuela. Sabemos que tenemos muchos días en la calle, pero esta lucha apenas comienza (…) No caigamos en trampas. No caigamos en un debate inútil (…) El pueblo no quiere cambiar la Constitución, quiere cambiar a Nicolás Maduro a través del voto”. Pidió a funcionarios como la Fiscal General, los magistrados y la Fuerza Armada a seguir su conciencia, expresarse y “no hundirse” con la propuesta del Gobierno.



Por su parte, el excandidato presidencial Henrique Capriles dijo sobre el anuncio del mandatario que “Maduro consolida un golpe de Estado y profundiza grave crisis”. Capriles dijo que el Gobierno pretende “matar la Constitución” mediante un “fraude”, y llamó a las bases opositoras a “desobedecer semejante locura”. La dirigencia opositora pidió a la gente manifestarse con un gran cacerolazo en todas las ciudades en la noche y en la mañana de este martes trancando pacíficamente las calles. Para el miércoles, llamó a otra gran marcha contra el Gobierno en exigencia de elecciones.



Cabe decir que mientras transcurre el proceso Constituyente –esto es, el debate y confección de la nueva Constitución–, la Asamblea Nacional se desactiva así como las elecciones de cualquier cargo de elección popular (gobernadores, alcaldes, diputados e incluso Presidente), hasta que el nuevo texto constitucional sea aprobado y se ordenen las elecciones para renovar todos los poderes públicos.



“En el marco de la Constituyente se suspende todo el Estado de derecho con base en su supraconstitucionalidad y se inicia un periodo dictatorial, es un golpe contra la Constitución promovida por Chávez, la muerte del proyecto chavista desde el Gobierno”, opinó el politólogo Nicmer Evans para el portal Efecto Cocuyo.



VALENTINA LARES MARTIZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas