El Senado será el encargado de decidir suerte del aborto en Argentina

No habían terminado aún las celebraciones de muchas mujeres argentinas por el paso que dio la Cámara de Diputados al aprobar la despenalización del aborto, cuando se comenzó a barajar el futuro que esta tendrá en el Senado, del que se considera que opondrá resistencia a la ley.

La ley, que permite que toda persona gestante interrumpa su embarazo durante las primeras 14 semanas, recibió el apoyo de 129 diputados, frente a 125 votos en contra y una abstención.



Un retuit de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el que cambiaba su postura fue el termómetro para medir cómo, en efecto, la marea verde tuvo incidencia política para la discusión de la norma.



“El bloque de senadoras y senadores del Frente para la Victoria-Partido Justicialista informa que, en su totalidad, votará a favor de la media sanción de Diputados (aprobación parcial porque falta el Senado), atendiendo una demanda de la sociedad que se ha expresado masivamente a través de los Colectivos de Mujeres”.



Apenas nueve meses antes, la expresidenta había dicho que “la sociedad no está preparada” para discutir la legalización del aborto. Ahora, de cara a la nueva realidad, votará en el bloque.



Si bien, durante el kirchnerismo se discutieron y aprobaron leyes como el matrimonio igualitario, el aborto no llegó ni a las puertas de la Cámara de Diputados. Para el movimiento feminista, el kirchnerismo estaba en deuda.



De otro lado, y pese a que tampoco apoya el aborto, el actual presidente Mauricio Macri autorizó que se diera el debate. “Quiero destacar el trabajo de estos meses en Diputados y de todos los argentinos que han dado un debate histórico, propio de la democracia”.



Para muchos de sus opositores, Macri dio apertura al debate para evitar que la sociedad argentina se concentrara en otros temas como la alta inflación acumulada, que se encuentra por el 24 por ciento; la crisis tras la decisión de pedir un crédito en el FMI y la devaluación del peso argentino. Ayer mismo, el dólar subió de nuevo y llegó a 28,40.



“Es importante que el debate en el Senado se dé rápido para que el Gobierno no nos tenga hablando del tema y obviando otros importantes como la economía”, señaló el diputado José Ignacio de Mendiguren, del Frente Renovador.



Para él, es cierto que el debate en el Senado no será fácil, pero no se puede obviar “una presión social importante, casi cinco cuadras de personas manifestando”, dijo el parlamentario.



En efecto, más allá de las intenciones políticas que pueda tener el Gobierno, la movilización feminista en Argentina no solo es potente, sino que viene de tiempo atrás y tiene sus hitos en marchas multitudinarias como las de ‘Ni una menos’, que se extendieron por América Latina.



El Senado argentino está integrado por 72 parlamentarios y tiene una fuerte influencia de senadores de las provincias del interior del país, usualmente conservadoras. Del total del Senado se conoce la posición de al menos 26 en contra de la legalización del aborto y muchos no han adelantado la inclinación de su voto.



Pero los jefes de los principales bloques se manifestaron a favor de la ley. El líder del Partido Justicialista, Miguel Pichetto, dijo que hay que hacerlo rápido y no repetir las audiencias. “Creo que el tema es imparable. Hay que comprender los cambios de la sociedad”, dijo.



Aún no se sabe la fecha del debate, pero Pichetto adelantó que podría darse en el receso de las vacaciones de invierno, en julio.



CATALINA OQUENDO B.

Para EL TIEMPO

Buenos Aires