Sube a seis la cifra de muertos en medio de protestas en Venezuela

La oposición venezolana aseguró este viernes que las protestas antigubernamentales de los últimos días han dejado al menos seis fallecidos, al informar de la muerte de Yey Amaro, un oficial de Policía que fue arrollado el martes pasado en el estado Lara (oeste), por supuestos grupos paramilitares.

El diputado opositor Alfonso Marquina aseguró que Amaro llegaba a su residencia cuando decidió intervenir en una protesta que ocurría en esa zona “para intentar mediar”, cuando fue arrollado por un vehículo que, según el legislador, era conducido por grupos armados. Algunos medios reseñaron este deceso y aseguraron que la víctima tenía 37 años y duró varias horas hospitalizado antes de morir.



Por su parte, el gobernador del central estado de Miranda y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, se refirió este viernes también a este hecho y a los otros tres casos de fallecidos en esa entidad que ya habían sido contabilizados por varias autoridades.



“Hasta el día de ayer, que lo sepa el mundo, en Venezuela han sido asesinadas seis personas por cuerpos de seguridad por órdenes de Maduro”, dijo Capriles en declaraciones a través de Periscope.



El gobernador aseveró que todas estas muertes “han sido consecuencia por orden de un gobierno ciego que, en su ambición, no quiere respetar la Constitución ni a los venezolanos”.



Asimismo, indicó que en las manifestaciones de las últimas dos semanas ha habido 461 personas detenidas, de las que 323 habían sido liberadas –no todas con libertad plena–, a 31 les dictaron privativa de libertad y 107 están a la espera de la presentación ante tribunales.



Minutos más tarde, Capriles señaló al ministro del Interior y Justicia de su país, Néstor Reverol, por supuestamente comandar grupos paramilitares para actuar contra las manifestaciones antigubernamentales de los últimos días.



“Yo públicamente denuncio al Ministro del Interior, es él quien comanda, quien dirige, no solamente la represión que ha habido en estos días, es quien hoy está comandando los grupos paramilitares que son civiles armados que están al margen de la ley”, dijo al denunciar también el saqueo en al menos 15 negocios en Miranda.



En el último balance ofrecido este viernes en la mañana por el gobernador de Lara, el también opositor Henri Falcón, habló de tres fallecidos que, junto a un caso en el estado Carabobo y otro en el estado Miranda, elevaría a cinco el número de víctimas.



Entretanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dijo que eran siete las personas “que han fallecido por la violencia de un gobierno que niega la Constitución”, aunque no ofreció mayores detalles.



Con todo, el Ministerio Público (Fiscalía) ha confirmado hasta el momento cuatro muertes por manifestaciones, al tiempo que ha señalado a casi un centenar de personas por la violencia desatada durante las protestas y ha registrado decenas de heridos.

Capturas a opositores

Las autoridades venezolanas detuvieron a los dirigentes del partido opositor Primero Justicia (PJ) Alejandro y José Sánchez, según lo denunció el diputado Tomás Guanipa, directivo de PJ en Caracas.



Ambos jóvenes fueron “secuestrados” por la Dirección de Contra Inteligencia Militar (Dgcim) al término de una marcha opositora que recorrió varios kilómetros por el oeste de Caracas. “Después, cuando los morochos (gemelos) Sánchez fueron a buscar el vehículo en que se iban a trasladar fueron secuestrados”, insistió Guanipa a las puertas de la Fiscalía, donde acudió junto a familiares de los detenidos.



Los opositores presentaron una denuncia de “desaparición forzosa” pues, aseguraron, los aprehendidos no se han comunicado con familiares, abogados o compañeros del partido, por lo que se desconoce el sitio de reclusión.



Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió que cesen “las acciones homicidas de estos grupos paramilitares” en Venezuela. “Tiene que cesar ya la represión en Venezuela, tienen que cesar ya las sanciones criminales de las fuerzas llamadas del orden”, dijo Almagro el jueves pasado desde Miami (EE. UU.).



“Tienen que cesar las acciones homicidas de los paramilitares que se conocen con el nombre de colectivos”, añadió, al referirse a las organizaciones comunitarias que, según la oposición venezolana, fueron armadas por el gobierno chavista. “Sufro con cada uno de los venezolanos. Es un régimen que tiene las manos manchadas de sangre, un régimen que se ha cobrado vidas”, puntualizó el excanciller uruguayo.

Habrá manifestaciones en 40 ciudades



Para denunciar ante el mundo las innumerables violaciones a los derechos humanos por parte del régimen venezolano, este sábado más de 40 ciudades se reunirán en protestas pacíficas bajo la consigna ‘No Más’.



El viernes habían confirmado su participación en las protestas ciudades como Fráncfort, Hamburgo, Stuttgart y Berlín (Alemania); Buenos Aires y Bahía Blanca (Argentina); Brasilia (Brasil); Calgary, Toronto y Victoria (Canadá); Santiago de Chile (Chile); Cali y Barranquilla (Colombia), Barcelona (España); León, Guanajuato y Querétaro (México); Ciudad de Panamá; Lima (Perú); Londres (UK); Washington D. C.; Seattle, Nueva York y Atlanta (EE. UU.).



