Terrorismo y violencia, temas en el Congreso de editores de medios

Con el saludo de Ramón Jáuregui, presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, en la que envió un mensaje de apoyo al proceso de paz colombiano, se inició este miércoles la segunda sesión del III Congreso Celac-UE de Editores de Medios, con la organización de Prestomedia Grupo, la colaboración de la Asociación Colombiana de Medios Informativos (AMIA) y EL TIEMPO como anfitrión.

Jáuregui se refirió al cambio climático y las catástrofes naturales que últimamente han azotado a países latinoamericanos, e hizo una crítica a la reciente decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de dejar el acuerdo de París: “¿Faltan más catástrofes para que Trump tenga en cuenta el cambio climático?”, afirmó.



De la misma forma, también expresó su preocupación por la suspensión de la cumbre Celac-UE a raíz de la crisis en Venezuela. Según Jáuregui, “el problema es que la relación entra la Unión Europea (UE) y América Latina se ha pospuesto formalmente (…) Aún me pregunto si será posible retomar la cumbre”.



En el panel ‘Violencia y terrorismo, el enemigo común', el director del diario 'La República', Fernando Quijano, explicó “cómo ha impactado la violencia terrorista en el discurso de un periódico económico”, como el que él maneja, y analizó cómo resultado de los procesos de paz, la agenda de los medios ha venido desplazando a los temas de violencia y orden público para darle más cabida a otras informaciones: “En las agendas informativas tenemos que sacar las noticias judiciales para darle paso a ese otro país, ese país económico que nosotros henos venido viendo hace 64 años. Nuestra agenda hoy es más importante para nuestros colegas”, dijo.



Y en cuanto al cubrimiento de los medios de comunicación a temas como el narcotráfico, dijo que “no hay nada más documentado que el problema del narcotráfico en Colombia. Todo ese drama que pasa en México, en Colombia lo podemos contar casi desde los años 50. ¿Pero nos quedaremos haciendo diagnóstico? ¿O vamos a hacer propuesta? Todas esas dicotomías de formar opinión pública y demás las estamos tratando en las universidades y en los medios en Colombia, que hemos sido víctimas de todos los flagelos, pero ¿cuál es la propuesta de los periodistas?

José Manuel Martínez, editor jefe de 'Hard News', de Expansión (México), analizó la situación crítica de los periodistas mexicanos, al ser el país que tiene las cifras más altas de asesinatos de comunicadores y puso el dedo en la llaga sobre la efectividad de la Justicia de su país: “Aplicar la ley es la solución. De 100 imputados solo nueve son procesados, lo que hace que la impunidad sea muy alta. Los acusados de atentar contra periodistas o defensores de derechos humanos no son castigados y esto alimenta el crimen organizado”, apuntó.



Martínez anotó que los narcotraficantes en México están cubriendo algunos de los deberes del Estado, en especial en las áreas de influencia de los carteles, y que la violencia no solo proviene de ellos sino de grupos económicos de poder: “Esta es una forma de violencia que ponen de cara los anuncios, la venta de revistas, es tratar de censurar a los medios cuando se exige una competencia que resulte en menores precios y redunde en el bienestar de la población en general”.

Leonardo Gómez, jefe de redacción digital de 'El Heraldo', de Barranquilla, apuntó que “en Colombia, el terrorismo que viene de las guerrillas viene en franco descenso, pero vienen creciendo las bandas criminales.



El narcotráfico es una línea común que nos une con la crisis mexicana. Pero estas bacrim prefieren un bajo perfil, pero se hacen sentir cuando quieren llevar un mensaje de terror”.



Este es un nuevo desafío que tienen que afrontar los medios de comunicación, pues aunque ya se dice que no hay guerras en el hemisferios no se puede ocultar que los niveles de violencia en algunos países como Brasil o el área centroamericana son intolerables para cualquier sociedad, y eso no debe ser ocultado.



Los debates continuarán con paneles sobre la salud del siglo XXI, nuevas formas de turismo, libertad de prensa e intereses gubernamentales y nuevos modelos de negocio en los medios de comunicación.



REDACCIÓN EL TIEMPO