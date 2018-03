Secuestro de periodistas tensiona la frontera entre Ecuador y Colombia

Dos periodistas ecuatorianos y su chofer fueron secuestrados en una zona fronteriza con Colombia, donde operan grupos armados vinculados al narcotráfico, informó el ministro del Interior de Ecuador, César Navas, quien pidió a Colombia más seguridad en la frontera.

“Tres trabajadores del medio ‘El Comercio’ fueron secuestrados”, afirmó Navas.



“Tenemos registro de que los tres ciudadanos pasaron por un retén militar y que recibieron las advertencias sobre el riesgo de circular en esta zona”, explicó el ministro, quien agregó que ya hubo un contacto con los posibles secuestradores, y tienen la información de que los periodistas “están bien”.



Navas dijo que se presume que los secuestrados “están en Colombia”, por lo que afirmó que el equipo especializado de la Policía trabaja sobre esa hipótesis.

Ecuador ha dispuesto más uniformados en la frontera con Colombia para enfrentar a grupos organizados vinculados al narcotráfico, que, según su Gobierno, actúan en el lado colombiano de la zona fronteriza.



“La amenaza no está operando en nuestro territorio. En nuestro país no están los cultivos, no están los laboratorios de droga”, dijo.

Tras el anuncio, el Gobierno ecuatoriano convocó al máximo consejo de seguridad del país para analizar la situación.



Por su parte, las autoridades colombianas temen que detrás del hecho puede estar alias Guacho, el ecuatoriano disidente de las Farc que opera una red de narcotráfico en la región, y a quien se le responsabiliza de haber activado un carro bomba el pasado 27 de enero, dejando 23 personas heridas en la provincia de Esmeraldas, la misma zona donde fueron secuestrados los periodistas.

