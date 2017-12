Piñera, el multimillonario que gobernará Chile por segunda vez

18 de diciembre 2017 , 07:21 a.m.

Por segunda vez, Michelle Bachelet le entregará el 11 de marzo de 2018 la banda presidencial al derechista Sebastián Piñera, quien gobernó entre 2010 y 2014 y este domingo ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile con una sorpresiva ventaja sobre el senador de centro izquierda Alejandro Guillier.



Con el 99, 9 por ciento de los votos escrutados, Piñera obtenía el 54,58 por ciento de los sufragios, un poco más de nueve puntos por encima de Guillier, quien consiguió el 45, 42 por ciento.

La diferencia fue mayor de lo que esperaban los expertos y los propios equipos de campaña, y un testimonio del sentir de los chilenos sobre la gestión de Bachelet, que buscó reducir la brecha de ingresos entre ricos y pobres con varias reformas, pero los desacuerdos dentro de una desgastada coalición y el débil desempeño de la economía acabaron ensombreciendo su legado.



La presidenta chilena felicitó este domingo al nuevo mandatario electo por su triunfo en el balotaje, en una conversación en la que intercambiaron elogios y acordaron un desayuno de trabajo para coordinar el traspaso del poder.



“Quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a todos (...) Unidos vamos a transformar a Chile en un país desarrollado, sin pobreza”, afirmó Piñera frente a sus seguidores, al tiempo que hizo un llamado a los exmandatarios del país para “recibir sus sabios consejos”.



El presidente electo prometió en su discurso crear muchos empleos “con buenos salarios y buenas pensiones”, combatir la delincuencia y abogar por el diálogo.



Piñera, quien estudió en Harvard, aseguró durante la reñida campaña electoral que corregirá las polémicas reformas tributarias y sociales impulsadas por la actual presidenta, las que a su juicio arrastraron la economía a su peor momento en casi una década.



El hábil hombre de negocios de 68 años, quien se convirtió en el primer político de derecha en ocho décadas en ganar la presidencia de Chile por segunda vez, ahora busca encabezar el repunte de la economía, y en especial de la inversión.



En plena campaña, Piñera dijo no descartar una eventual rebaja de impuestos a las empresas para estimular la actividad. Con ello, pretende reforzar su plan de duplicar el crecimiento de la economía del mayor productor mundial de cobre y dejar a la nación a las puertas del desarrollo, como se comprometió en su programa de Gobierno.



Piñera era el favorito de los inversionistas, lo que debería reflejarse este lunes en una positiva apertura del mercado accionario y de la moneda local. Aunque en esta elección no estuvo en juego el modelo económico de libre mercado, la victoria de Piñera refuerza el giro hacia la derecha en América Latina.



Los opositores lo critican por su impulsividad, pero sus asesores destacan su pragmatismo, que ya había puesto a prueba en su primer gobierno, cuando lideró el épico rescate de 33 mineros atrapados en una mina.



La derrota sufrida por el pacto gobernante en esta elección es una señal de alarma respecto a la falla de Guillier en aglutinar a todas las fuerzas políticas progresistas detrás de su candidatura.



“Hay que ser autocríticos. Hemos sufrido una derrota dura, y en las derrotas es cuando más se aprende. Tenemos que levantar nuestro ánimo y salir a defender las reformas en las que creemos”, dijo Guiller después de felicitar a su rival por su “impecable y macizo triunfo”. El senador también llamó a la centro izquierda a “defender” las reformas sociales impulsadas por Bachelet.



Ni el apoyo conseguido del joven movimiento de izquierda Frente Amplio, cuya candidata logró un sorprendente tercer lugar en la primera vuelta, fue suficiente para darle el triunfo a Guillier.



La pelea entre el futuro gobierno, el Frente Amplio y la futura oposición será en el Congreso, donde el presidente electo no consiguió mayoría, lo que lo obligaría a tender puentes para sacar adelante sus proyectos.



La jornada de votación de ayer estuvo marcada por el luto por la muerte de al menos ocho personas y 16 desaparecidos en un deslave la víspera en la región sureña de Los Lagos y algunos incidentes en centros electorales.

