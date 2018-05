Presos políticos venezolanos denuncian fuerte represión en la Sebín

El depuesto alcalde del estado Táchira, Daniel Ceballos; los estudiantes y activistas políticos Lorent Saleh y Vilca Fernández y el estadounidense Joshua Holt son parte del grupo de presos políticos que desde el miércoles se rebelaron contra las autoridades en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebín) en Caracas, conocida como El Helicoide y en donde denuncian que les han violado los derechos humanos.

A través de llamadas telefónicas, fotografías y videos transmitidos por celulares, los opositores aseguraron tener el control de un ala del edificio, donde se atrincheraron y exigen que se escuchen sus demandas.



Los presos políticos denunciaron haber sido sometidos a tratos crueles como el lanzamiento de bombas lacrimógenas a las celdas el miércoles y el jueves, en plena protesta, y advirtieron que los cuerpos de seguridad se preparaban para hacer un ingreso violento a la zona tomada. “Ya nos dijeron que nos van a joder, están todos los comandos listos para entrar”, envió el preso político Gabriel Valles a través de un audio.



En la mañana de este jueves, dos contingentes de las fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana fuertemente armados habían ingresado a la sede del Sebin, pero hasta el cierre de esta edición no se habían producido otras acciones.



Los familiares de los presos políticos, apostados por segundo día en vigilia fuera de la cárcel, se hicieron eco de la amenaza y responsabilizaron al vicepresidente Tareck El Aissami y al ministro de Interior, Néstor Reverol, de lo que pueda ocurrir a sus familiares.



El encargado de negocios de la embajada de EE. UU., Todd Robinson, acudió a la Cancillería el miércoles en busca de respuestas sobre la situación de Holt, detenido por el gobierno acusado de espionaje. Pero ni ese día ni ayer obtuvo respuestas.



“Día 2 de la situación irregular en El Helicoide. Ninguna respuesta todavía por parte del gobierno venezolano sobre lo que está sucediendo allí o el estatus de Joshua Holt y otros presos estadounidenses. Ojalá el gobierno tome responsabilidad pronto”, trinó la cuenta de la embajada.



La revuelta habría comenzado tras la golpiza a Gregory Sanabria, estudiante del estado Táchira apresado por participar en las protestas contra el gobierno del año 2014. Las fotos del hombre con el rostro morado fueron el preludio que dio a conocer la revuelta.



Los presos políticos exigen su libertad a través de la aplicación de los lapsos establecidos en las leyes venezolanas y juicios justos.



Destacan que hay decenas de ellos que no han sido trasladados a tribunales y tienen juicios pendientes que ya superan los plazos para el sobreseimiento de las causas.



Denuncian que en los calabozos están detenidos seis menores de edad sin derecho a recibir visitas y al menos otros 16 detenidos tienen boletas de excarcelación que los custodios del Sebín se niegan a acatar.



Según la ONG Foro Penal Venezolano, en El Helicoide están detenidos 54 presos por razones políticas y al menos 20 cuentan con boleta de excarcelación u órdenes de tribunales para cumplir otras medidas diferentes al presidio.



El partido Voluntad Popular apunta que al menos cuatro de los detenidos jamás han sido presentados ante tribunales, 105 tienen su proceso judicial detenido por más de dos años y 59 presos políticos no han sido trasladados para su primera audiencia.



Este jueves en la noche, el fiscal Tarek Saab anunció que 72 presos en el Sebín fueron trasladados a otras prisiones, aunque no precisó si fueron algunos de los que protagonizaron la revuelta.



VALENTINA LARES MARTIZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas