Ecuador retira seguridad adicional a embajada en Londres

Ecuador anunció este jueves que retirará la "seguridad adicional" en su embajada en Londres, donde está refugiado desde 2012 el creador de WikiLeaks, Julian Assange, para quien el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) habría montado un costoso sistema de protección, según una investigación periodística.

El presidente Lenín Moreno "ha dispuesto que se retire de forma inmediata cualquier tipo de seguridad adicional de la embajada del Ecuador en Londres", indicó la secretaría de Comunicación en un escueto comunicado.



Agregó que por disposición del mandatario, la legación "en adelante, mantendrá el resguardo normal similar al del resto de embajadas ecuatorianas en el mundo".



Moreno reaccionó luego de que el diario The Guardian revelara el miércoles que la administración de Correa organizó un caro sistema de espionaje para proteger y dar apoyo a Assange, quien acabó a su vez interviniendo las comunicaciones de la embajada.



El gobierno de Correa puso cinco millones de dólares al servicio de este dispositivo en el que participó la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) -suprimida por Moreno- y una empresa de seguridad que vigilaba a los visitantes de Assange, al personal de la embajada y a la policía británica, según una investigación de The Guardian y el portal ecuatoriano Focus.



En marzo pasado, Ecuador cortó todas las comunicaciones "con el exterior" de Assange a raíz de que continuaba interfiriendo en asuntos de otros países y le advirtió que podría adoptar "nuevas medidas ante el incumplimiento del compromiso" del australiano de no inmiscuirse en esos temas.



El creador de WikiLeaks, de 46 años, se refugió en 2012 en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar ser extraditado a Suecia, que lo reclamaba para que enfrentara supuestos delitos sexuales que él niega.



Assange teme dejar la legación, ser detenido y acabar extraditado a Estados Unidos por haber difundido miles de secretos oficiales de ese país.



La justicia sueca abandonó la última causa por violación en mayo de 2017, pero un tribunal londinense rechazó en febrero dejar sin efecto el mandato de arresto de Assange, aduciendo un incumplimiento de las condiciones de su libertad bajo fianza.



AFP