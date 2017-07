Más de 98 por ciento de rechazo a la constituyente de Maduro

El grupo de rectores de las principales universidades de Venezuela que actúan como garantes de la consulta de los opositores en contra de la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente, Nicolás Maduro, anunciaron el fin de la jornada y comunicaron los resultados con el 95 por ciento de escrutinios.

Con 95 por ciento escrutado, se informó de la participación de 7'186.170 personas, de las cuales el 95 por ciento (6'492.681 votos) fue en el país y el 5 por ciento restante (693.789) en el exterior, un resultado histórico para un proceso electoral no oficial.



"Superamos las expectativas", aseguró más temprano el dirigente opositor Freddy Guevara.



Posteriormente, fueron presentados los resultados por cada una de las tres preguntas puestas a consideración durante la jornada.



A la primera pregunta: ¿Rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela?, el 98,4 por ciento respondió sí rechazarla y desconocerla, y el 0,13 por ciento dijo no rechazarla.



A la segunda pregunta: ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?, el 98,5 por ciento dijo sí y el 0,12 por ciento dijo no.



A la tercera pregunta: ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como a la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?, el 98,3 por ciento votó sí y el 0,14 dijo no.



Esto significa que más del 98 por ciento de los venezolanos participantes de la consulta popular dijeron sí a las tres preguntas acordadas por la oposición para el plebiscito no vinculante de este domingo.



ELTIEMPO.COM con EFE