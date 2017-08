Maduro le responde a EE. UU.: 'Yo no obedezco órdenes imperiales'

01 de agosto 2017 , 09:34 a.m.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, rechazó este lunes las sanciones dictadas contra él por el gobierno de Estados Unidos tras la elección este domingo, en medio de protestas violentas y el rechazo opositor, de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impulsada por el oficialismo chavista.

"Estás con Trump o estás con Venezuela, estás con Trump o estás con la democracia, estás con Trump o estás con los pueblos libres del mundo, ahí esta la decisión, estás con Trump o estás con el mundo libre", dijo Maduro en una comparecencia televisada desde la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE).



"Son unas decisiones que expresan su impotencia, su desesperación, su odio. Expresan el carácter del magnate que es emperador de los Estados Unidos", agregó el mandatario, quien añadió sobre las advertencias de Washington para que suspendiera la ANC: "Yo no obedezco órdenes imperiales (...) de Gobiernos extranjeros".



Según Maduro, "Trump es más repudiado en Estados Unidos y en el mundo que el propio George W. Bush", y se declaró "anticolonialista, antirracista" y en "contra el Ku Klux Klan que gobierna la Casa Blanca".



El mandatario venezolano recriminó una vez más a la nación norteamericana que se comporte de manera imperial en América Latina y el Caribe, y atacó a los Gobiernos de la región que en su opinión se pliegan al dominio de la potencia del norte.



El asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Herbert R. McMaster, anunció este lunes sanciones directas contra Maduro, a quien Washington congeló todos los bienes que pudiera tener en ese país y prohíbe a sus ciudadanos hacer transacciones económicas con el líder venezolano.



"No es solo un mal líder, ahora es un dictador", dijo McMaster, quien explicó que Maduro entra en "un club muy exclusivo" del que ya forman parte el presidente sirio, Bashar al Asad; el norcoreano Kim Jong Un; y el de Zimbabue, Robert Mugabe, todos ellos sancionados por Washington.



Estados Unidos actuó en respuesta a la elección de la Constituyente con la que Maduro pretende cambiar la Carta Magna y reordenar el Estado, en un proceso visto por la oposición y otros actores sociales como un intento de consolidar una dictadura en la nación caribeña.



Estados Unidos y países como Colombia, México o España y la Unión Europea (UE) han adelantado que no reconocerán la Asamblea Constituyente surgida de la votación del domingo.



La elección de la Asamblea Nacional Constituyente el pasado domingo en medio de protestas dejó 10 muertos, según la Fiscalía, y 14 según la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), con lo que la cifra de fallecidos asciende a 121 desde que el 1.° de abril se iniciaron las manifestaciones a favor y en contra del Gobierno.



La MUD se negó a participar en este proceso que consideró fraudulento y en el que, según el Gobierno, votaron más de 8 millones de venezolanos.



EFE