Renuncia equipo económico de la presidenta Michelle Bachelet de Chile

Los principales ministros del equipo económico de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, renunciaron este jueves en medio de diferencias con la mandataria tras el rechazo de un millonario proyecto minero, en una de las peores crisis del Gobierno a sólo tres meses de la elección presidencial.



La salida de los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de Economía, Felipe Céspedes, además del subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, se selló luego de que Bachelet los desautorizó públicamente esta semana y respaldó al titular de Medio Ambiente en la decisión de desechar el controvertido proyecto minero Dominga.

"Una serie de consideraciones impiden que pueda continuar cumpliendo mi rol como ministro de Hacienda; las razones específicas quedan en el seno de las conversaciones que he tenido con la presidenta", dijo un emocionado Valdés en una declaración a periodistas.



Valdés, el segundo jefe de Hacienda en dejar el gabinete de Bachelet, criticó al comité de ministros por no aprobar el desarrollo de Dominga y cuestionó el poco compromiso de algunos de sus colegas con dar un mayor impulso a una débil economía.



Sin aceptar preguntas, el exministro remarcó que el crecimiento "requiere disciplina y convicción del Gobierno y abrir espacios para que el sector privado pueda desplegar sus iniciativas con reglas claras, pero creo que no logré que todos compartieran esta convicción".

Los que llegan

Valdés será sustituido por el ministro Nicolás Eyzaguirre, quien hasta la fecha llevaba las relaciones del Gobierno con el Parlamento, mientras que Jorge Rodríguez, actual presidente del BancoEstado, asumirá la cartera de Economía. "Aunque quedan unos pocos meses de nuestro periodo, ellos serán de intensa actividad para consolidar ese camino de cambios que busca asegurar un país más inclusivo, democrático, libre, justo, participativo y próspero", dijo Bachelet al anunciar los cambios.

Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda de Chile, quien renunció a menos de cuatro meses de culminar el gobierno de Michelle Bachelet. Foto: AFP

Sin aludirlos directamente y minutos antes de que Valdés anunciara su dimisión, la mandataria reafirmó sus diferencias con la postura de los titulares del área económica. "No concibo un desarrollo a espaldas de las personas, donde sólo importan los números y no como lo están pasando las familias en sus casas", dijo Bachelet en un evento con jubilados.



Las renuncias ocurren a menos de 100 días de la elección presidencial, una carrera que lidera el candidato opositor y exmandatario conservador Sebastián Piñera.



La dimisión de Valdés era monitorizada por los mercados y el índice líder de la bolsa chilena ampliaba el jueves su caída luego de la confirmación de su renuncia.

Presidenta Bachelet nombra a Nicolás Eyzaguirre como ministro de Hacienda pic.twitter.com/MplrobDGYw — Min. Hacienda Chile (@Min_Hacienda) 31 de agosto de 2017

Valdés dejó su cargo en pleno proceso de elaboración del proyecto de Presupuesto de la Nación de 2018 y cuando debía liderar la discusión en el Congreso de una emblemática reforma de pensiones.