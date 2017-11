Premiar medios serios y educación, la contra para las noticias falsas

A pesar del mejoramiento de las condiciones en las que el periodismo en América ejerce su labor, todavía hay amenazas a la libertad de expresión que los gobiernos deben combatir.

Así lo considera Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ente de la Organización de Estados Americanos que este jueves celebró en Bogotá 20 años de funcionamiento.



El evento fue organizado por la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y la Universidad de Palermo (Argentina).



¿Cómo está la libertad de expresión en América?



El panorama cambió en algunos países que estaban en buena situación en la década de los 90, como Venezuela y que hoy está en una condición de supresión, casi absoluta, de las libertades fundamentales y la libertad de expresión. En el otro extremo está Perú, que a mediados de esa década tenía un gobierno que se transformó en una dictadura, pero que hoy goza de un nivel de libertad de expresión importante. O el caso de Estados Unidos, del que nunca nos imaginamos que la prensa iba a estar bajo la presión de hoy, liderada por el presidente Donald Trump.



Claro, el asesinato de 200 periodistas en los últimos 10 años en América Latina es inaceptable, la forma más brutal de censura y de silenciar a los periodistas. Eso genera un efecto inhibitorio y genera impunidad. También se utiliza el derecho para amedrentar a los periodistas, y algunos gobernantes intentan controlar los contenidos que pueden ofenderlos y para ello argumentan que son noticias falsas. Hay violencia contra periodistas en México y Guatemala, falta de diversidad y pluralismo en otros países y acaparamiento de medios por parte del Estado como en Venezuela y Nicaragua. Hay empresarios que se coluden con gobiernos, como el mexicano Ángel González, cuyos medios están para su lucro y para servir al oficialismo, como en Nicaragua, El Salvador y Ecuador.

Algunos periodistas colombianos dicen que el Gobierno tiene una deuda en materia de libertad de expresión. ¿Qué opina?



Sí han disminuido las amenazas y asesinatos, pero por otro lado hay algunos hostigamientos y amenazas que no son investigadas y eso genera impunidad. Además, hay un clima de polarización, que aunque no es particular de Colombia, consiste en que las autoridades utilizan la estigmatización o el descrédito contra periodistas y opositores como forma de silenciarlos. Hemos visto el caso del periodista Daniel Samper Ospina que fue hostigado por el expresidente Álvaro Uribe, o la simulación de una agresión por parte de un camarógrafo que hizo Saúl Cruz, subsecretario del Senado, o también periodistas que pueden ser críticos con el Gobierno y han recibido estigmatizaciones en las redes sociales.



Colombia debería proteger a quienes informan, a pesar de la polarización electoral. Desde el 2014 insistimos en una política pública y un ambiente propicio en el desarrollo del periodismo y todavía no se concreta. Colombia podría convertirse en estandarte de libertad de expresión. Pero hay que trabajar para eso.



¿Qué hacer ante las noticias falsas?



Vemos Estados que tienen una política de desinformación como arma, en el caso de Rusia. El de Donald Trump es el más notorio, pues cuando siente que es atacado dice que esas son noticias falsas. Nosotros, que estamos en esto o en el mundo académico, podemos distinguir, pero el público no, pues considera que si mi líder dice que los medios tradicionales inventan noticias, ¿por qué debo creerles? Así se socava una institución democrática.



Cuando líderes de países democráticos hacen esto le lanzan un cañonazo al barco en el que vamos todos, que es la democracia. La tarea es alertar, distinguir de dónde provienen. No niego que internet y las redes sociales potencian esto, pero lo que sí es claro es que la solución no es poner órganos estatales a verificar la veracidad de noticias, ni que se bajen las informaciones que el público dice que es falsa, ni establecer nuevos delitos penales. Se debería educar a la ciudadanía, premiar y pagar mejor por las noticias rigurosas y verosímiles de medios serios y tradicionales que incurren en unos costos, en lugar de premiar a los sitios de noticias falsas.

Estrategia contra ese mal

Para Catalina Botero, decana de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y exrelatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, hay tres estrategias para combatir las noticias falsas. Dice que deben existir medios de comunicación fuertes, serios y que brinden una información rigurosa y confiable. Asegura que tiene que haber un control de la sociedad civil, que trabaje para advertir sobre la información falsa. Además plantea que se debe avanzar en la “alfabetización digital”, con actores socialmente responsables.



La periodista venezolana Marianela Balbi dijo que en su país están por conocerse escándalos tan grandes como el de Odebrecht y que involucran a la cúpula del Gobierno.



Jineth Bedoya, periodista de EL TIEMPO, dijo que el Gobierno colombiano tiene una deuda pendiente con la libertad de expresión, pues hay muchos casos sin resolver y aseguró que pese al avance en la investigación de su secuestro, tortura y violación hace 17 años, todavía hay impunidad en el caso.

HOLMAN RODRÍGUEZ

EL TIEMPO@holmanrodriguez