Rafael Correa lidera campaña por la reelección indefinida en Ecuador

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), principal opositor del actual mandatario, Lenín Moreno, regresó este viernes a su país para liderar la campaña por el no en la consulta convocada a fin de inhabilitarlo para la reelección.

La llegada de Correa augura un nuevo pulso con Moreno, en medio de una pugna por el poder que llevó a la crisis al movimiento de izquierda Alianza País (AP).



“Viene a impulsar la campaña por el no en una consulta que es inconstitucional, ilegal e ilegítima”, dijo el jueves Ricardo Patiño, presidente encargado del ala correísta en el fraccionado partido oficialista.



El exmandatario aterrizó este viernes en la madrugada en Guayaquil (suroeste), justo en el mes de campaña para el referendo que se realizará el 4 de febrero. Este sábado participará en un acto proselitista en Portoviejo.



Moreno, exvicepresidente de Correa entre 2007 y 2013, planteó una enmienda constitucional para eliminar la reelección indefinida impulsada por su antecesor, convertido en su principal enemigo político y que no ha descartado la posibilidad de ser candidato en 2021.



En medio de la división del oficialismo, el embajador de Ecuador ante la ONU en Ginebra, Guillaume Long, anunció el jueves su renuncia al cargo ante el “autoritarismo” del gobierno de Moreno y por su desacuerdo con la consulta “inconstitucional”.



“Me rehúso a ser cómplice del peligroso autoritarismo, disfrazado de falso ecumenismo y espíritu dialogante, que hoy coloniza agresivamente a nuestro Ecuador”, expresó. “Me preocupa también que, a falta de gestión en estos meses, su gobierno se haya dedicado exclusivamente a enturbiar la gestión” de Correa, de quien fue canciller, explicó.

