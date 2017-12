¿Quién era el 'Pirata de Culiacán', el youtuber asesinado en México?

21 de diciembre 2017 , 11:44 a.m.

21 de diciembre 2017 , 11:44 a.m.

“Pero la vida da muchas vueltas…”



Escribió hace unos meses Juan Luis Lagunas Rosales, un joven de 17 años que pasó de ayudar en lavaderos de carros y trabajar en un restaurante a lucir lujosos relojes de oro, mostrar fajos de dinero en redes sociales y presumir carros último modelo por las calles de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, en México.

Como él mismo lo escribió en su cuenta de Twitter, su vida en poco tiempo dio varios giros que lo hicieron cambiar por completo. El joven, moreno, de baja estatura y robusto, murió acribillado de 18 disparos que le propinaron dos hombres a mansalva cuando departía en el bar Menta2 Cántaros, ubicado en Tlaquepeque, Jalisco, el lunes pasado.



Su ascenso fue rápido e inesperado. Hace unos meses, cuando sus amigos ya lo llamaban ‘El Pirata de Culiacán’, fue grabado bebiendo una botella de licor a fondo blanco, luego de unos segundos empezó a tambalearse y en instantes se rompió la cabeza contra el suelo. Esa caída fue su ‘golpe de suerte’.



Desde la publicación de ese video, Lagunas comenzó a ser seguido por cientos de personas que veían sus publicaciones cargadas de excesos. En la mayoría aparecía algún tipo de licor, a veces posaba con armas y en otras mandaba mensajes a sus seguidores.

Me gusta el desmadre como a toda la gente FACEBOOK

TWITTER

Lagunas provenía de una familia humilde que vive en un pequeño rancho llamado Villa Juárez, en Sinaloa. En uno de sus videos narró las difíciles condiciones en las que creció en compañía de su abuela, quien fue la que le ayudó tras el abandono de sus padres.



“Tengo ‘carnala’ (mamá), pero yo no conozca a mi papá. Mi mamá me dejó cuando yo andaba ‘morrillo’ (niño) con mi abuela, no sé cómo se llama”, contó en el video.

Cuando cumplió 14 años, el joven decidió dejar su pequeño pueblo para buscar algo mejor en Culiacán, donde una señora lo recibió en su casa y le dio empleo haciendo comida para eventos.



Lagunas era un orgulloso de sus borracheras y excentricidades: “Me gusta el desmadre como a toda la gente”, decía.



Cuando comenzó a ganar seguidores, algunos grupos norteños lo empezaron a invitar a sus conciertos y a la grabación de videos de sus canciones. El joven soñaba con ser un artista de esa música.

plebes plebes Una publicación compartida de El Pirata de Culiacan™ Ⓜ️ (@elpiratadeculiacan) el Dic 15, 2017 at 9:21 PST

Su apodo nació, contó Lagunas, por su manera alocada de vivir la vida. “Yo tenía un Facebook, pero después lo cambié por ‘Pirata de Culiacán', la gente pensaba que era malandro, pero no lo soy”, contaba.



Tras su brutal asesinato en Jalisco, su muerte conmovió al país por la corta edad que tenía.



Un 'corrido', género que le gustaba al joven, fue escrito en su memoria y relata

algunos detalles de su vida: “Todo me pasó tan de repente que no supe manejarme en el presente”.

“Uno mismo forja su camino y no modo yo escogí este camino. Ya se despide de ustedes el Pirata del merito Culiacán”, resuena entre sus seguidores.

¿Quién fue el asesino?

La Fiscalía de Jalisco señaló que hay varias líneas de investigación abiertas, entre ellas la relacionada con un video en el que Lagunas Rosales arremete contra el jefe del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.



Hace unos meses, ‘El Pirata de Culiacán’ dice borracho en un video: “‘El Mencho’ a mi me pela…”, de inmediato ese video se viralizó y fue reproducido por otras usuarios de redes, que veían ahí un "problemón" para el 'Pirata', por su insulto al narcotraficante.



Por este suceso, se tiene como hipótesis que 'El Mencho' sería el determinador de la muerte de Lagunas.



Tras la caída Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, Nemesio Oseguera se convirtió en uno de los ‘enemigos número uno de Estados Unidos’, indicó el periódico ‘El Universal’ de México.



Por el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Gobierno mexicano ofrece más de 100.000 dólares de recompensa. Además, es requerido por la Corte del Distrito Oeste

de Texas.



Según ‘El Universal’, Nemesio Oseguera posicionó en 2010 al CJNG como el grupo criminal más poderoso del que se tenga registro en la actualidad, al grado de que la DEA lo clasifica como la organización trasnacional más poderosa en el tráfico de cocaína, heroína y metanfetaminas.



ELTIEMPO.COM