¿Qué tan legal es la convocatoria a una constituyente en Venezuela?

El jefe del Parlamento venezolano (Asamblea Nacional), el opositor Julio Borges, aseguró que la conformación de una Asamblea Constituyente, anunciada por el presidente Nicolás Maduro, representa el "aniquilamiento" de la democracia del país e insistió en la rebelión popular para evitarlo.



"Si todos no damos todo, corremos el riesgo de que se instale y se atornille lo que el mundo entero está luchado, junto con nosotros, para evitar, y es el aniquilamiento de la democracia, y tenemos que verlo así, sin falsos dramatismos", dijo el parlamentario en una entrevista con la emisora local Éxito.

Borges, que se ha distinguido por ser uno de los líderes de oposición más conciliadores, sostiene que el país "está en un momento en el que es blanco o es negro, y lo que está planteando Maduro (...) no es una constituyente, es simplemente profundizar de manera grosera lo que es el golpe de estado en Venezuela".



La iniciativa presidencial de una nueva constituyente anunciada el lunes fue calificada por los líderes de la oposición como un nuevo "golpe de estado" y una estrategia para demorar las elecciones presidenciales que están previstas según la Constitución para 2018, pero que los opositores han intentado presionar para que se celebren este año.



Borges sostiene que la convocatoria de Maduro busca elegir arbitrariamente a un grupo de representantes desde dentro del gobierno y el chavismo para modificar la Constitución a su medida. "Se trata de una constituyente para matar la Constitución", sentenció el opositor.



A su juicio, "no hay nada más violento que ver a un presidente ayer (lunes) firmando un decreto para matar a la Constitución, ese es el acto más violento que se ha hecho en el país en mucho tiempo".

Mecánica que no convence

El proceso implica la elección de representantes de la comunidad, a través del voto, para conformar un cuerpo legislador que se encargará de redactar o modificar la nueva carta magna.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso realizar una Asamblea Nacional Constituyente. Foto: EFE

El primer mandatario adelantó que la Constituyente elegirá a unos "500 representantes" aproximadamente y a "unos 200, 250 electos por la base de la clase obrera, de las comunas, de las misiones, de los indígenas", todos grupos que tradicionalmente han apoyado al oficialismo.



La Constituyente tiene por objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución, y podría implicar la refundación de los poderes públicos, incluso los de elección popular.

Denuncian ilegalidad

Pero ¿por qué la oposición y juristas dicen que la Constituyente comunal es un fraude a la Constitución?



El numeral 2 del artículo 187 de la actual Carta Magna establece que únicamente la Asamblea Nacional tiene competencias para proponer enmiendas y reformas constitucionales.



Abogados constitucionalistas coinciden en que la Asamblea Nacional Constituyente comunal representa un fraude a la Constitución porque no está contemplada en ella.

“Maduro pretende buscar una alternativa: no como la que el pueblo quiere, sino una con la que él podría convivir, porque lo poco que le queda al gobierno son las comunas”, afirmó Manuel De Pablos.



El jurista precisó que la convocatoria a la Constituyente no es facultad del Poder Ejecutivo. El numeral 2 del artículo 187 de la Carta Magna establece que únicamente la Asamblea Nacional (AN) tiene competencias para proponer enmiendas y reformas a la Constitución.



“Los términos propuestos por Maduro suponen una contradicción a lo establecido en la ley (...) El poder Ejecutivo le está quitando atribuciones al Parlamento y absorbería al resto de los poderes. Ellos van a conformar una Asamblea comunal para reformar la Constitución a su conveniencia”.



Advirtió que de esta manera se podría conformar una Asamblea Nacional sin diputados, que estaría integrada por personas adeptas al gobierno “con el fin de reformar los artículos que ellos quieran”, agregó el abogado.

Elección dirigida

"Las bases comiciales son las que sostienen a la Asamblea Nacional Constituyente, dictan quiénes serán los constituyentistas y cómo serán electos. Estas bases serían elegidas por quien las convocó, es decir, el presidente Nicolás Maduro debido a que la Constitución no define quiénes la pueden integrar. Al completarse el proceso pasaría a revisión por el Consejo Nacional Electoral (CNE)".

La Constituyente no convence a la oposición ni a los manifestantes venezolanos que siguen ocupando las calles. Foto: Reuters

El abogado Fortunato González coincidió con De Pablos en que la Constituyente comunal “sería una consolidación del quiebre a la Carta Magna".



A su juicio, la ruptura del hilo constitucional inició con la sentencias 155 y 156 emitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que se atribuía las competencias de la Asamblea Nacional.



"La convocatoria es absurda y fuera de la Constitución”, expresó González. El jurista afirmó que el objetivo del jefe de Estado es suspender las elecciones.

Qué dijo Maduro

"Convoco a una Constituyente ciudadana, no una Constituyente de partidos ni élites, una Constituyente obrera, comunal, campesina, una Constituyente feminista, de la juventud, de los estudiantes, una Constituyente indígena. Pero sobre todo, hermanos, una Constituyente profundamente obrera, decisivamente obrera, profundamente comunal. Convoco a los comuneros, a las misiones" dijo el presidente venezolano.



Detalló que le hará llegar al Poder Electoral las condiciones para la elección de unos 500 constituyentistas.



La comisión está encabezada por el constituyente Elías Jaua Milano y la integran además Aristóbulo Istúriz, Hermann Escarrá, Isaías Rodríguez, Earle Herrera, Iris Varela, Cilia Flores, Delcy Rodríguez, Noelí Pocaterra, Elvis Amoroso, Francisco Ameliach y el procurador Reinaldo Muñoz.

Busca "condiciones" para elecciones

La Asamblea Constituyente busca crear "condiciones" para los procesos electorales que están en camino en Venezuela, incluidas las presidenciales del 2018, dijo este martes el presidente de la comisión para la activación de la Constituyente, Elías Jaua.



La oposición advirtió que la intención del proceso convocado por Maduro es dilatar los comicios regionales previstos para este año y las presidenciales de fines del 2018, y que supone el "zarpazo" final a la democracia en el país.



"Uno de los temas que busca la Constituyente es buscar condiciones de estabilidad para poder ir a los procesos electorales que están en marcha (...) y los que vienen en 2018, las presidenciales", dijo Jaua en una entrevista con el canal estatal VTV. "No hay condiciones de normalidad y es lo que busca la Constituyente: un mínimo de condiciones para poder ir a unas elecciones que no terminen en una lucha fratricida entre los venezolanos", agregó.



El Gobierno socialista de Maduro asegura que está siendo víctima de un golpe de Estado continuado luego que la oposición iniciara hace un mes una ola de protestas reclamando elecciones adelantadas, la liberación de un centenar de "presos políticos" y la separación de poderes públicos, entre otras demandas.



Jaua, actual ministro de Educación, dijo que "en principio", todos los cronogramas electorales en curso "deben desarrollarse": "Claro que antes del 31 de diciembre del 2018 tienen que haber elecciones presidenciales", adelantó.



La Constitución venezolana permite al Presidente de la República, a los dos tercios de los miembros del Parlamento y al 15 por ciento de los electores inscritos en el registro electoral convocar una Asamblea Constituyente.

Junto a los Ministros y el Pueblo Revolucionario, convocamos al Poder Constituyente Originario #VamosAConstituyente https://t.co/uPmaZSTYag — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 1 de mayo de 2017



Una vez elegidos los constituyentes a través del voto popular, estos deben redactar una nueva carta magna que no podrá ser objetada por el Presidente de la República ni por los demás poderes públicos y que derivará en comicios generales para reemplazar todos los cargos de elección popular.



Jaua dijo, sin elaborar, que la elección de los constituyentes se hará en dos niveles: territorial y sectorial.



Una condición que la oposición rechazó por considerar que los miembros serían elegidos únicamente entre el oficialismo. "En la Constituyente que acaba de anunciar Maduro, él escogería a los candidatos y a los electores. Eso no es poder soberano", dijo la diputada y abogada Laidy Gómez.

Más protestas

Desde muy temprano este martes, decenas de opositores bloqueaban varias calles y autopistas de Caracas y las principales ciudades del país en rechazo a la Constituyente.



Con carteles de "renuncia dictador" y banderas de Venezuela, algunos impedían el tránsito generando gran caos vehicular. Otros cerraron las vías con basura y escombros a los que le prendieron fuego.



En algunas zonas, la Guardia Nacional intentaba levantar las barricadas y combatía a los manifestantes con gases lacrimógenos. "El anuncio de Maduro es una huida hacia adelante que busca evitar las elecciones y el voto", opinó el abogado y profesor universitario Jesús María Casal.



La oposición ha convocado a sus partidarios a seguir en las calles hasta que se celebren elecciones adelantadas que permitan elegir al sucesor de Maduro, a quien culpan por la grave crisis económica que sufre el país petrolero.

Manifestaciones en Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro. Foto: EFE



En 1999, a poco de haber asumido, el fallecido presidente Hugo Chávez convocó a un proceso constituyente que, entre otras cosas, derivó en un aumento a seis años del período presidencial y permitió a la población revocar los cargos públicos.



Redacción Internacional con Reuters, EFE y El Nacional, GDA, Caracas