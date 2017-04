¿Cuáles son las salidas de la crisis que le quedan a Venezuela?

En las últimas semanas la crisis en Venezuela se ha ido agudizando. Tras un mes de manifestaciones contra el gobierno los choques dejan 27 muertos y más de 400 heridos.



Frente a esto las voces de otros países y de organizaciones internacionales, bien sea de apoyo a la oposición o al gobierno, no se han hecho esperar.



Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, afirmó que están siguiendo “con gran preocupación” la escalada de violencia en las protestas y pidió a los venezolanos que “utilicen medios pacíficos para hacerse escuchar y que todos, cualquier sea el espectro político al que pertenecen, renuncien a la violencia".

Un llamado similar hizo la Unión Europea (UE), que afirmó que “solo un compromiso pacífico y constructivo puede detener el deterioro de la situación”, dijo a la AFP Nabila Massrali, vocera de la comunidad europea.



Sin embargo, todas las voces no son a favor. La semana pasada, el presidente boliviano, Evo Morales, salió en defensa de Maduro y afirmó que la situación de Venezuela representa una "conspiración" o intervención contra el gobierno de su colega y aliado, que tiene como único propósito "apoderarse del petróleo venezolano".



Pero hay una pregunta que se hacen los venezolanos, “la pregunta del millón de dólares” como afirman algunos, y es ¿Cuáles podrían ser las salidas que le quedan a Venezuela de la crisis?



“Aquí está en juego un choque entre un estado que se ha convertido en autoritario cuasi dictatorial y una sociedad democrática que no conoce una manera diferente a la vía electoral” afirmó a EL TIEMPO Luis Salamanca, politólogo y abogado venezolano, autor del libro ‘¿Por qué vota la gente?’.



En este sentido, los analistas coinciden en que la posibilidad más acertada es una transición política y se descartan las acciones militares, ya que llevarían a un cambio abrupto y lo que quiere la mayoría de venezolanos, a pesar de la polarización en la que se encuentran, es que se recupere la democracia.



La vía democrática, es decir, la convocatoria a unas elecciones, en donde se dé el escenario constitucional perfecto, podría ser la solución. Es decir, “respetando las exigencias de la oposición y no sacándola del juego, no deteniendo a sus principales figuras, no impidiendo y tampoco obstruyendo” dijo Salamanca.

En el escenario que se plantea los principales actores serían el gobierno, la mesa de la unidad democrática y toda la sociedad. “Están muy claros los bloques que se enfrentan. A pesar de que estos se mantienen, uno está muy debilitado que es el oficialista en cuanto a la presencia en la sociedad, y por eso es que no quiere hacer las elecciones. Por el contrario la mesa de la unidad democrática cada día está más sólida” aseguró Salamanca.



La presión internacional también tiene importancia en este proceso, “pero de hacerse de una manera agresiva puede fortalecer al régimen. Hay que recordar que una de las causas por las que se mantuvo el chavismo fue porque la doctrina Bush le dio oxígeno para hacerlo” explicó Ángelo Flórez, internacionalista de la Universidad del Rosario.

Otro sector importante es el militar “Si la fuerza armada declara regresar a su neutralidad institucional, al Gobierno no le quedaría más remedio que salir corriendo o llegar a un acuerdo que permita un cambio político, y negociarlo lo antes posible” contó a EL TIEMPO Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello.



Un hecho que se podría ver como un avance, son las últimas declaraciones que ha dado la fiscal general, Luisa Ortega, que con el balance de afectados por las protestas en Venezuela demuestra que se está apartando del discurso oficial. Lo importante es que eso se empiece a replicar en magistrados y fuerzas militares.



Finalmente, los analistas coinciden en que una posibilidad de diálogo no es un escenario que se podría dar en esta situación, ya que ni Maduro ni la oposición cree en esta vía. Pero lo que podría representar este momento, “es el último capítulo de la democracia en Venezuela, si salimos bien nos habremos salvado” sentencia Salamanca.



JULIANA MATEUS TÉLLEZ

*Con información de EFE y AFP​