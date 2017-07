¿Qué viene para Venezuela luego del plebiscito de la oposición?

16 de julio 2017 , 12:00 a.m.

Después de completar más de tres meses de intensas manifestaciones en la calle, la oposición venezolana realiza este domingo 16 de julio su plebiscito, una de las acciones más determinantes para rechazar al Gobierno de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional Constituyente que propone el oficialismo.

Esta acción es un acto de desobediencia civil y pretende poner en evidencia el gran rechazo a la convocatoria realizada por Maduro, que según la encuestadora Datanálisis, llega al 70 %.



La consulta impulsada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) contará con 14.300 mesas de votación en Venezuela y 500 más en 80 países. Además tiene el apoyo de la ONU, la OEA, la Conferencia Episcopal venezolana y la presencia de cinco expresidentes latinoamericanos, Laura Chinchilla, de Costa Rica; Vicente Fox, de México; Andrés Pastrana, de Colombia; Jorge Quiroga, de Bolivia, y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica.



El impacto del plebiscito de la oposición, el cual no es legalmente vinculante, está en el carácter simbólico, ya que una alta afluencia de votantes, frente a una posible poca participación en la elección de integrantes de la Asamblea Constituyente podría afectar la viabilidad de esta.



"El gobierno va a estar en una situación muy complicada para seguir adelante con la elección", y, en todo caso, "será muy difícil implementar decisiones bajo ese esquema", afirma el analista Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en entrevista con AFP.



Pese a esto, se contempla que el Gobierno de Nicolás Maduro no dé su brazo a torcer y realice la votación para elegir a los asambleístas que redactarán una nueva Carta Magna para Venezuela.

Lo que viene después

El próximo 30 de julio se llevarán a cabo, según el cronograma del CNE, las elecciones de los asambleístas en el ámbito territorial y por sectores sociales. En estos comicios se elegirán a los 545 miembros de la Constituyente. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, reveló que estos comicios serán “nacionales, generales, directos, secretos y universales”.



La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó en días pasados que el número de inscritos para participar en el proceso fueron 19.876 por municipios y 35.438 por sectores sociales, entre los que se encuentran trabajadores, pensionados, estudiantes o comunas.



Vale la pena aclarar que la oposición se negó a participar en la convocatoria de Maduro por considerarla “fraudulenta”, ya que no se le preguntó al pueblo venezolano si aceptaba o no la realización de la Asamblea Constituyente, paso que está contemplado en la Carta Magna para dar inicio a este tipo de consulta.



Así mismo, señalan que este sistema electoral beneficia ampliamente al oficialismo, por lo que podrían obtener más delegados incluso consiguiendo menos votos. Además, no se tuvo en cuenta la participación de partidos políticos.

Una vez se lleve a cabo la elección de estos asambleístas. Los 545 designados tendrán que redactar una nueva Constitución por tiempo indefinido, que automáticamente anula al actual Parlamento, el cual está integrado por una mayoría opositora.



Durante el periodo en que se redacte la Carta Magna se suspenderán todas las elecciones venideras hasta que termine el proceso, que no tiene una fecha límite.



La MUD teme que la nueva Constitución cambie el sistema electoral, permitiéndole al chavismo mantenerse en el poder a su justa medida. Este podría generar un mayor descontento en las calles y que aumente el nivel de violencia en las manifestaciones, ya que "nadie la va a reconocer y va a tener que contar con la Fuerza Armada para imponer sus decisiones", afirmó Alarcón.



En este sentido, el vicepresidente venezolano, Tareck el Aissami, dijo que la Justicia Militar encarcelará a aquellos que obstaculicen la elección de la Asamblea Constituyente.



"La derecha ha dicho que durante la votación del 30 de julio va a cerrar algunos centros electorales" que, por orden militar, serán "zonas de seguridad nacional y, en consecuencia, cualquier delito que allí se cometa será sancionado por la justicia militar", advirtió Aissami.



*Con información de AFP