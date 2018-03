Beisbolista fue despedido en EE. UU. por golpear a su exnovia

El beisbolista venezolano Danry Vásquez fue despedido en Estados Unidos tras difundirse un video que lo muestra golpeando a su exnovia, tras lo cual pidió este jueves una nueva oportunidad para firmar contrato.

El contrato perdido "era una oportunidad para volver al béisbol organizado. No sé si la MLB (Major League Baseball) va a ver qué es lo que va a hacer con mi caso", dijo el patrullero de 24 años en una rueda de prensa en Caracas, organizada por su club en Venezuela, los Tiburones de La Guaira.



Los Lancaster Barnstomers de las Ligas Menores habían contratado a Vásquez luego de haber estado sin equipo en 2017 por la agresión contra Fabiana Pérez del 2 de agosto de 2016.



Lo despidieron a raíz del video, en el cual se le ve arrastrando a Pérez por las escaleras de seguridad de un estadio, propinándole puñetazos y cachetadas repetidamente.



Pertenecía en el momento del ataque a los Astros de Houston, actuales campeones de la Serie Mundial, que lo cesaron entonces. El caso se cerró con un acuerdo extrajudicial, pues Pérez no presentó cargos.



Vásquez, por orden de la justicia de Texas, pagó una multa de 10.000 dólares, acudió a cursos de control de ira y a citas con psiquiatras, y debió cumplir servicio comunitario.



Dos años después, una televisora estadounidense transmitió las imágenes del suceso, que invadieron las redes sociales y han sido condenadas por estrellas de las Grandes Ligas como Justin Verlander. "Espero que el resto de tu vida, sin béisbol, sea horrible. Te mereces todo lo que te va a pasar", escribió en Twitter Verlander, lanzador de los Astros.

En entrevista con 'Despierta América', Pérez -la mujer que fue víctima de la agresión- confesó haberse equivocado al no denunciarlo por el incidente. "Si yo hubiera tenido la conciencia que tengo ahora, habría tomado otra decisión".



"¿Cómo pudo haber pasado todo esto? ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué no reaccioné? Pero bueno, son cosas que pasan al momento, son circunstancias que uno no tiene conciencia", afirmó en la entrevista.

Además, la joven envió un mensaje en el que anima a las mujeres que atraviesan una situación de maltrato físico y psicológico a que salgan de las relaciones dañinas. "Salgan adelante, esa no es la única persona a la que pueden encontrar. Se los puedo decir como consejo, como testimonio de que eso no es amor. De que los celos, la desconfianza, eso no lleva a nada", concluyó.

*Con información de AFP