Fuertes disturbios en Venezuela en medio de marchas contra Maduro

Una jornada de fuertes disturbios se vivió este jueves en Caracas con saldo de varios heridos y detenidos, en el marco de una protesta de la oposición contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Entre nubes de gas lacrimógeno con las manos en alto, un grupo de manifestantes llegó hasta la barrera que les impedía el paso y con spray azul escribieron "Libertad".



La principal autopista de Caracas fue el escenario. Los opositores se concentraron en una autopista a la altura del barrio acomodado de Altamira, según el plan original, pero dirigentes como el excandidato presidencial Henrique Capriles pidieron luego movilizarse hacia la Defensoría del Pueblo, en el centro, para entregar unas firmas que piden la destitución de los magistrados del máximo tribunal de justicia, que la semana pasada se adjudicaron brevemente las funciones del Parlamento de mayoría opositora, pero en el camino se toparon con la militarizada Guardia Nacional, sus bombas y un muro metálico que salía de un camión y bloqueaba la vía.



"íSomos más que ellos... Vamos pa' lante!", gritó una mujer con una piedra en la mano, lista para la batalla. Cuando se acercaba el primer contingente, retumbaron las primeras bombas de gas. La gente retrocedió, pero rápidamente avanzó de nuevo. "Y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer!", cantaban unos. "Fuera Maduro!", gritaban otros.



Cuando la manifestación intentaba colarse por vías alternas, salía un batallón antimotín y a punta de gas, balas de goma y chorros de agua la obligaba a retroceder. El objetivo era trepar la barrera y enfrentar a los soldados. "Si cayó el muro de Berlín, cae esa vaina que está hecha de zinc", repetía Armando Artiles.



Muchos estaban comprometidos con esta idea, que al final no se concretó porque los militares decidieron avanzar. En el momento más álgido, la Guardia abrió parte del muro para que avanzara hacia los manifestantes un camión que dispara chorros de agua y centenares de bombas, varias de las cuales entraron a apartamentos de la zona.



Fue el estacazo definitivo a la pretensión de unas 10.000 personas de llegar hasta el centro, donde está la Defensoría y zona que el chavismo considera su bastión y donde se concentran las sedes de los poderes públicos. Sin embargo, la protesta no cesó y grupos menores manifestaban en otros puntos de la ciudad. "No nos vamos a callar, nos hicieron retroceder, seguiremos hasta que salgan", afirmó Agustín Ovalles, de 32 años, con los ojos llorosos por los gases.



Decenas de personas resultaron lesionadas, según periodistas de la AFP en el punto de mayor concentración, donde observaron al menos seis arrestos.



"Sacamos a dos personas con heridas en la cabeza, uno con un brazo fracturado y una periodista asfixiada", dijo a la AFP el diputado Miguel Pizarro, quien manifestó junto a varios colegas.



"Capriles está buscando unos muertos para incendiar el país", denunció el dirigente oficialista Freddy Bernal.



Los manifestantes se replegaron a otros barrios donde se presentaban desórdenes de menor intensidad. "Nos mueven de aquí, pero seguimos, esto está a punto", declaró a la AFP Elías González, estudiante universitario.



El gobierno suele impedir cualquier movilización opositora hacia el centro, que el chavismo considera su bastión

'No tenemos miedo'

Los opositores protestan contra sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con las cuales asumió brevemente, la semana pasada, los poderes del Parlamento y retiró la inmunidad a los diputados.



"Queremos sacar a Maduro, estamos cansados de esta dictadura, no tenemos miedo", dijo a la AFP Yoleidy Rodríguez, estudiante de 22 años.



Los fallos, anulados parcialmente el sábado tras fuerte presión internacional, han impulsado a los detractores del gobierno a retomar su estrategia de calle, venida a menos en los últimos meses. En tanto, los oficialistas protestaron contra el "golpe parlamentario" que -alegan- quiere dar la Asamblea en su cruzada contra el TSJ.



Desde una tarima, Diosdado Cabello -uno de los principales dirigentes chavistas- llamó a la Milicia Bolivariana, un grupo civil armado por el gobierno, a "pasar a la alerta combativa cuando la derecha pase la raya y crea que va a darle un golpe de Estado" a Maduro".



El mandatario, quien asistía esta tarde a una misa ecuménica como parte de un "congreso por la paz", acusa a la oposición de querer "llenar las calles de sangre" para derrocarlo. Según él, con el apoyo de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), que esta semana declaró una "grave" alteración del orden democrático en Venezuela.



El secretario de la OEA, Luis Almagro, se reunió este jueves en Washington con el presidente del Legislativo, el opositor Julio Borges.



"Vamos a enfrentar al imperialismo, a los grupos económicos que quieren tumbar al gobierno revolucionario", dijo a la AFP Vismar Cifuentes, empleado público.

Destitución improbable

Como ocurrió durante una protesta opositora el pasado martes, que también dejó heridos y apresados, este jueves había fuerte presencia militar y policial.



La protesta opositora apoyó un proceso iniciado el miércoles en la cámara para destituir a los magistrados del TSJ.



Pero antes de que el Parlamento pueda actuar, el llamado Poder Moral debe certificar que los jueces cometieron una "falta grave", algo improbable según analistas, pues sus integrantes -La Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo- son cercanas al gobierno.



Aun cuando la fiscal general, Luisa Ortega, declaró la semana pasada que los dictámenes suponían una "ruptura del orden constitucional", abriendo una fisura en el oficialismo, se requeriría un voto más.



La oposición también exige elecciones generales para resolver la grave crisis política y económica, pero Maduro descarta un adelanto de las presidenciales, pautadas para diciembre de 2018.



AFP