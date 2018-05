Nicaragua, en medio de enfrentamientos a un día de iniciar diálogos

Manifestantes y policías antimotines protagonizaron enfrentamientos este martes en Matagalpa, en el norte de Nicaragua, en el marco de las protestas antigubernamentales que dejan al menos 53 muertos y que siguen sacudiendo al país previo a un diálogo nacional convocado para el miércoles.

"Nos están disparando, no les da vergüenza, las calles son nuestras, atacan a la gente sin arma, cobardes. ¡Fuera!", gritaron los manifestantes a los antimotines en una calle de la ciudad, según un video colgado en las redes sociales.



"¡Nos dispararon con escopeta, vienen a agredirnos!", se quejó en otro video un joven que tenía el rostro semicubierto con una camisa. Una oficial de la Cruz Roja de Matagalpa confirmó que hubo enfrentamientos en el barrio Las Praderas de la ciudad, pero no se reportaron heridos.



El dirigente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) de la ciudad, Germán Herrera, dijo a la televisión local que "los muchachos están desarmados, no tienen con qué defenderse y los antimotines les caen de momentos".



Matagalpa, un enclave cafetalero situado 127 km al norte de la capital, ha sido gobernado en las últimas dos décadas por ediles del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda). En tanto, el Ministerio de Educación anunció en su sitio web la suspensión de las clases de secundaria en Managua, como medida de seguridad, luego que alumnos de algunos colegios de capitalinos se sumaran a las protestas con plantones.

Tensión como preludio a los diálogos

La Conferencia Episcopal de Nicaragua anunció que el 16 de mayo comenzará un proceso de diálogo entre el Gobierno y diversos sectores de la sociedad tras varias semanas de violentas protestas contra el presidente Daniel Ortega, quien enfrenta su más severa crisis política desde que asumió en 2007.



El anuncio se hizo horas después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que recibió autorización para visitar y evaluar la situación tras las manifestaciones que comenzaron el 18 de abril, luego de una polémica reforma a la seguridad social que días después el gobierno expresó que podría revisar.



"Después de escuchar el clamor de una gran mayoría de la sociedad y conscientes de la gravedad de la situación que vivimos en el país, y aún cuando las circunstancias para dicho diálogo no son las más idóneas, anunciamos el inicio del mismo para este miércoles", dijo la Conferencia en un comunicado.



La Iglesia, que dijo actuará como mediadora y testigo, afirmó que espera que se aborde estructuralmente el tema de la institucionalidad del país con "el objetivo de ir allanando el camino hacia su democratización (...) esperemos llegar a acuerdos importantes que se traduzcan en acciones concretas".

Ortega, quien en 2016 ganó las elecciones para un tercer mandato consecutivo hasta 2021, ha sido acusado por sus adversarios de querer instaurar una "dictadura familiar" junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, de amañar elecciones, controlar los medios y manipular la justicia.



Murillo abogó la semana pasada por "el reencuentro, la paz, procurando que ese diálogo al que todos queremos ir sea pronto y nos permita reunirnos de manera constructiva a escucharnos, reconocernos".



La Conferencia Episcopal pidió además respeto cuando haya manifestaciones para evitar hechos violentos y saqueos, como ha ocurrido desde que comenzaron las protestas y que en las últimas semanas han tenido como blanco al presidente.

Al menos 53 muertos y más de 400 heridos dejan las protestas contra el gobierno que iniciaron el pasado 18 de abril, en medio de un creciente clima de violencia. El gobierno y sus opositores se preparan para iniciar el miércoles un dialogo nacional con la mediación de la iglesia católica, con la esperanza de encontrar una salida a la crisis que vive el país.



AFP y Reuters