La profesora que es investigada por supuestos abusos a sus alumnos 

09 de agosto 2017 , 10:52 a.m.

09 de agosto 2017 , 10:52 a.m.

La profesora Yolanda Palacios es investigada por un video en el que aparentemente mantiene relaciones sexuales con uno de sus alumnos, pertenecientes a una escuela de bachillerato en Monterrey (México).

De acuerdo con 'Televisa Noticias', el escándalo de la mujer estalló a través de redes sociales, donde circulan diferentes versiones en las que, al parecer, la docente obliga a sus alumnos a tener relaciones sexuales con ella.



Las versiones también señalan, dice Televisa, que la profesora ejercía presión sobre sus estudiantes para pasarlos en su materia.



Una de las pruebas que hay contra la maestra es un video con explícito contenido sexual con uno de sus alumnos, quien fue el que subió el video que él mismo grabó.



Además, contra Yolanda Palacios pesan otras pruebas que están en investigación. Se trata de unas supuestas conversaciones en WhatsApp en las que la mujer amenaza a un joven si no cumple con sus órdenes.



“Mira, (nombre del menor), no comiences. No sabes de lo que soy capaz”, se lee en uno de los supuestos chats, luego de que el joven se negara a verse con ella.



De otro lado, la Secretaría de Educación Pública informó que ya tiene conocimiento de la situación y agregó que el caso está bajo investigaciones en la Procuraduría General de Justicia estatal.



“El gobierno del estado se compromete a investigar este caso brindando la debida atención y protección a las víctimas y realizando las acciones necesarias para que los responsables de los delitos que resulten sean sancionados”, indicó la Secretaría de Educación.



ELTIEMPO.COM