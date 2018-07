'Jesús Vásquez es un vulgar farsante': Osías Ramírez

El congresista peruano de Fuerza Popular Osías Ramírez Gamarra, hermano del ex secretario general del partido fujimorista, Joaquín Ramirez, fue enfático al señalar que “Jesús Vásquez ha quedado como un vulgar farsante y carente de todo escrúpulo” pues no pudo sustentar ni una sola de sus acusaciones en el interrogatorio, al que fue sometido por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio del Perú.

Ante la Procuradora Corina Trujillo Peralta, Vásquez, respondió más de 60 preguntas y nunca pudo sustentar su versión contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el ex secretario general de su partido, Joaquín Ramírez Gamarra y su hermano, el parlamentario Osias, a quienes vinculó en narcotráfico y lavado de activos.



“Por tanto, quedó demostrado que, junto a la prensa politizada, se armó una acusación con fines electorales para sacar de carrera a Keiko Fujimori en la última campaña presidencial”, subrayó el parlamentario.



Ramírez agregó que, “el interrogatorio prueba que Vásquez mintió. No pudo probar nada de lo que dijo en la audiencia, en la que participaron nuestros abogados, los de Keiko Fujimori y la representante de la Procuraduría de Lavado de Activos. Ni siquiera pudo acreditar que ha sido colaborador de la DEA”.



En conclusión, se evidenció que “Vásquez es un extorsionador que no pudo acreditar la existencia del supuesto audio en el que registró la conversación con Joaquín sobre el dinero que le entregó Keiko para lavarlo en sus negocios. Tampoco que lo haya entregado a la DEA’, subrayó el congresista.

Antecedente

En tal sentido, el parlamentario recordó que, desde el 2017, querelló a Jesús Vásquez por difamación considerando la gravedad y reiteración de sus afirmaciones en medios de comunicación en los que aseguró tener audios que comprometen a los hermanos Ramírez Gamarra en delitos de lavado de activos y narcotráfico, los cuales hasta la fecha no lo ha hecho.



